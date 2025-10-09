Общество

Александр Козловский: Агродиктант — это разговор о нашем настоящем и будущем

Участников агродиктанта на площадке Великолукской государственной сельскохозяйственной академии поприветствовал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Вместе с депутатом областного Собрания, региональным координатором парпроекта "Единой России" "Российское село" Андреем Козловым поприветствовали участников аграрного диктанта на площадке Великолукской государственной сельскохозяйственной академии», - написал Александр Козловский.

Смотрите также Аграрный диктант стартует в Псковской области

В Псковской области открыто более 30 площадок – школы, колледжи, университеты, предприятия, различные учреждения. В Великих Луках диктант проходит на базе ВГСХА: 8 и 9 октября знания проверили 200 студентов, а сегодня к ним присоединились преподаватели академии.

«Это особенно символично. Ведь именно педагоги передают будущим аграриям не только знания, но и любовь к земле, к делу, на котором держится Россия. Задания "Аграрного диктанта" – это не просто вопросы о сельском хозяйстве. Это разговор о нашем настоящем и будущем, о том, как важно знать и ценить труд аграриев, хранить традиции и внедрять современные технологии. Рад видеть живой интерес жителей Псковщины к агропромышленной сфере. Ведь именно она дает нашей стране продовольственную независимость, устойчивость и уверенность в завтрашнем дне», - добавил Александр Козловский.

Парламентарий поблагодарил организаторов и участников агродиктанта за поддержку этой масштабной акции.

«Напомню, что агродиктант – это новая масштабная просветительская акция, которая объединила участников по всей стране: от рыбацких поселков Севера до виноградников Кубани. Проект организован партией "Единая Россия" в рамках партийного проекта "Российское село" и Россельхозбанком при поддержке регионов. Его проведение приурочено ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», - заключил Александр Козловский.

Всероссийский аграрный диктант проходит во всех регионах страны с 8 по 12 октября.