Общество

Определили место для корпоратива? Если нет — вы его только что нашли

Пожалуй, нигде праздник не чувствуется так ярко, как в стенах ресторана «СтругановЪ». Здесь уже вовсю идёт бронирование новогодних корпоративов — ярких, весёлых и по-настоящему душевных.

С 19 по 29 декабря гостей ждут праздничные вечера с зажигательной программой от харизматичных ведущих Владимира Дягилева и Александра Робина. В программе — конкурсы, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, танцы до утра и атмосфера, в которой каждый почувствует: Новый год действительно близко!

Начало программы — в 19:00, продолжительность праздника — 5 часов.

Стоимость участия — от 5900 рублей с человека (включает банкетное меню и развлекательную программу). Алкоголь можно принести с собой.

Для компаний, предпочитающих более камерный формат, предусмотрен отдельный зал на 40 человек. Стоимость — от 5400 рублей с человека, только банкетное меню (по желанию можно пригласить собственного ведущего).

Особые условия действуют на даты 22, 23 и 24 декабря — цена на одну персону составит 5400 рублей в общем зале (банкет + программа).

Чтобы закрепить за собой дату, достаточно заключить договор и внести предоплату 50%. Свободные даты разбирают активно, поэтому лучше позаботиться о бронировании заранее.

Для бронирования звоните: 8-900-990-09-90.

Ресторан «СтругановЪ» — здесь начинается ваш Новый год!

Реклама: ИП Салопова Ю. В., ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjf29v3H