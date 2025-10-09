Общество

Минюст объявил иноагентами поэтессу Барскову* и медиа-проект «Острый угол»*

В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включили Полину Барскову*, Дениса Загорье*, Василия Садонина*, Тимура Тухватуллина*, Алексея Шевцова*, а также медиа-проект «Острый угол»*, сообщается на сайте ведомства.

Полина Барскова* принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовала в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине, проживает за пределами Российской Федерации.

Денис Загорье* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Взаимодействует с организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.

Василий Садонин* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Тимур Тухватуллин* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.

Алексей Шевцов* принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом и иностранным СМИ. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации. Кроме того, распространял недостоверные сведения, направленные на создание негативного образа органов власти, включая правоохранительные органы.

Медиа-проект «Острый угол»* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

*Признаны Минюстом иноагентами