Общество

Совет Федерации открыл прием работ на лучшее освещение парламентской деятельности в СМИ

Совет Федерации открывает прием работ в рамках конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности в российских средствах массовой информации. В этом году основная номинация посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс «Совет Федерации — палата регионов» проводится при поддержке Союза журналистов России. В нем могут участвовать как редакции СМИ, профессиональные журналисты, так и учащиеся школ журналистики и студенты профильных факультетов.

Работы принимаются по четырем номинациям:

«Год в жизни страны» — о мероприятиях и инициативах, связанных с 80-летием Великой Победы и проведением в России Года защитника Отечества;

«В центре внимания» — о важных для субъектов РФ общественно-политических и социально-экономических темах;

«В фокусе – Совет Федерации» — материалы о парламентской деятельности СФ и работе сенаторов РФ.

«Журналистика. Новые лица» — о значимых актуальных темах, рассказанных молодыми журналистами от 15 до 25 лет.

Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря 2025 года.

Направлять заявки необходимо по адресу электронной почты: smi-o-sf@yandex.ru.

Победители конкурса получат ценные подарки от Совета Федерации и дипломы Союза журналистов России. Победители в номинации «Журналистика. Новые лица» смогут пройти стажировку в ведущих федеральных СМИ.

Итоги конкурса будут подведены в преддверии Дня российской печати.