Совет Федерации открыл прием работ на лучшее освещение парламентской деятельности в СМИ

Совет Федерации открывает прием работ в рамках конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности в российских средствах массовой информации. В этом году основная номинация посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Конкурс «Совет Федерации — палата регионов» проводится при поддержке Союза журналистов России. В нем могут участвовать как редакции СМИ, профессиональные журналисты, так и учащиеся школ журналистики и студенты профильных факультетов.
Работы принимаются по четырем номинациям:
Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря 2025 года.
Направлять заявки необходимо по адресу электронной почты: smi-o-sf@yandex.ru.
Победители конкурса получат ценные подарки от Совета Федерации и дипломы Союза журналистов России. Победители в номинации «Журналистика. Новые лица» смогут пройти стажировку в ведущих федеральных СМИ.
Итоги конкурса будут подведены в преддверии Дня российской печати.