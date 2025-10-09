Общество

Охотнадзор увидит нарушителей с помощью беспилотников

Инспекторы охотнадзора смогут использовать при проведении профилактических визитов специальное мобильное приложение, а также беспилотники для обследования местности. Соответствующее постановление о внесении изменений в Положение о государственном охотничьем контроле выпустило Правительство России.

Согласно действующему законодательству, профилактический визит — это одна из форм государственного охотничьего надзора. Подпадать под него могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и обычные граждане, которые так или иначе ведут свою деятельность в сфере охотничьего хозяйства: например, охотхозяйства или даже обычные рядовые охотники. Цель визита — проинформировать «контролируемое лицо» об обязательных требованиях, проверить, как эти самые требования соблюдаются, осмотреть подведомственную территорию и так далее. При этом визиты достаточно жестко регламентированы по времени — они не могут длиться дольше одного рабочего дня, а о дате их проведения контролируемое лицо должны уведомить не позднее чем за пять рабочих дней.

Технически визиты раньше могли проводиться либо очно, с выездом инспектора в охотхозяйство или к охотнику домой, либо по видео-конференц-связи. Поправки добавляют сюда еще один пункт — мобильное приложение «Инспектор». Это специальное ПО, разработанное федеральной платформой «Государственная информационная система «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ГИС ТОР КНД). Помимо профилактических бесед, «Инспектор» также разрешат использовать во время осмотров, а также ведения фото- и видеозаписи визита — в том числе для фиксации выявленных нарушений.

Также некоторые поправки вносятся в процедуру проведения иных контрольно-надзорных мероприятий — выездных проверок, рейдовых осмотров и так далее. В частности, в список разрешенной к использованию аппаратуры для фото- и видеосъемки решено было включить беспилотники — инспекторы охотнадзора смогут применять их для оценки ситуации и фиксации нарушений.

Как отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, использование БПЛА инспекторами охотнадзора позволит решить целый ряд накопившихся проблем.

«Прежде всего, инспекторы зачастую работают на достаточно больших поднадзорных территориях, обследование которых требует большого количества времени, сил и ресурсов, — подчеркнул парламентарий. — Раньше, когда охота официально числилась среди видов промыслового хозяйства, для этих целей иногда использовали малую авиацию — самолеты и вертолеты. Но сегодня технический парк малой авиации по большей части не существует, да и ее применение сопряжено со значительными финансовыми затратами. Поэтому, конечно, применение БПЛА здесь напрашивается само собой».

Эрнест Валеев отметил также, что беспилотники — причем не только воздушные, но и наземные и водные — будут осваивать все новые и новые отрасли народного хозяйства, пишет «Парламентская газета»

«Хочу напомнить, что у нас сегодня реализуется масштабный национальный проект по развитию беспилотной авиации и систем в принципе, — уточнил Эрнест Валеев. — Поэтому, конечно, беспилотные технологии будут постепенно развиваться, а сферы их применения — расширяться»