Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
вишневый сквер
Как устроить свидание мечты?
Развитие Силово-Медведево
развивающие секции для детей
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Женская церемония в бане «Гельдт»
Города для людей
Что изменилось в псковских школах
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Общество 09.10.2025 14:010 «Дневной дозор»: Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам? 11.10.2025 14:200 Охотнадзор увидит нарушителей с помощью беспилотников 11.10.2025 13:400 Совет Федерации открыл прием работ на лучшее освещение парламентской деятельности в СМИ 11.10.2025 12:400 Посвящение в ряды «Юнармии» состоялось в Новоржеве 11.10.2025 12:000 ​Фестиваль клюквы стартовал в Пыталово у Дома культуры 11.10.2025 11:400 Студенты и молодые ученые со всей страны представили свои проекты на фестивале «Наука вне границ 2.0»
 
 
 
Самое популярное 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен 07.10.2025 17:570 В Пскове может смениться начальник УГХ 07.10.2025 09:400 Прокуратура организовала проверку по факту изменения маршрута псковских «Ласточек»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Охотнадзор увидит нарушителей с помощью беспилотников

11.10.2025 14:20|ПсковКомментариев: 0

Инспекторы охотнадзора смогут использовать при проведении профилактических визитов специальное мобильное приложение, а также беспилотники для обследования местности. Соответствующее постановление о внесении изменений в Положение о государственном охотничьем контроле выпустило Правительство России.

Согласно действующему законодательству, профилактический визит — это одна из форм государственного охотничьего надзора. Подпадать под него могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и обычные граждане, которые так или иначе ведут свою деятельность в сфере охотничьего хозяйства: например, охотхозяйства или даже обычные рядовые охотники. Цель визита — проинформировать «контролируемое лицо» об обязательных требованиях, проверить, как эти самые требования соблюдаются, осмотреть подведомственную территорию и так далее. При этом визиты достаточно жестко регламентированы по времени — они не могут длиться дольше одного рабочего дня, а о дате их проведения контролируемое лицо должны уведомить не позднее чем за пять рабочих дней.

Технически визиты раньше могли проводиться либо очно, с выездом инспектора в охотхозяйство или к охотнику домой, либо по видео-конференц-связи. Поправки добавляют сюда еще один пункт — мобильное приложение «Инспектор». Это специальное ПО, разработанное федеральной платформой «Государственная информационная система «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ГИС ТОР КНД). Помимо профилактических бесед, «Инспектор» также разрешат использовать во время осмотров, а также ведения фото- и видеозаписи визита — в том числе для фиксации выявленных нарушений.

Также некоторые поправки вносятся в процедуру проведения иных контрольно-надзорных мероприятий — выездных проверок, рейдовых осмотров и так далее. В частности, в список разрешенной к использованию аппаратуры для фото- и видеосъемки решено было включить беспилотники — инспекторы охотнадзора смогут применять их для оценки ситуации и фиксации нарушений.

Как отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, использование БПЛА инспекторами охотнадзора позволит решить целый ряд накопившихся проблем.

«Прежде всего, инспекторы зачастую работают на достаточно больших поднадзорных территориях, обследование которых требует большого количества времени, сил и ресурсов, — подчеркнул парламентарий. — Раньше, когда охота официально числилась среди видов промыслового хозяйства, для этих целей иногда использовали малую авиацию — самолеты и вертолеты. Но сегодня технический парк малой авиации по большей части не существует, да и ее применение сопряжено со значительными финансовыми затратами. Поэтому, конечно, применение БПЛА здесь напрашивается само собой».

Эрнест Валеев отметил также, что беспилотники — причем не только воздушные, но и наземные и водные — будут осваивать все новые и новые отрасли народного хозяйства, пишет «Парламентская газета»

«Хочу напомнить, что у нас сегодня реализуется масштабный национальный проект по развитию беспилотной авиации и систем в принципе, — уточнил Эрнест Валеев. — Поэтому, конечно, беспилотные технологии будут постепенно развиваться, а сферы их применения — расширяться»

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 180 человек
11.10.2025, 14:400 Концерт «Знакомый ваш Сергей Есенин» прошел в псковской филармонии с аншлагом 11.10.2025, 14:200 Охотнадзор увидит нарушителей с помощью беспилотников 11.10.2025, 14:000 392 года назад скончался псковский наместник, родоначальник династии Романовых и патриарх Филарет 11.10.2025, 13:400 Совет Федерации открыл прием работ на лучшее освещение парламентской деятельности в СМИ
11.10.2025, 13:200 Плановые отключения электричества произойдут в Новоржевском округе 11.10.2025, 13:000 Архивные видеозаписи передали библиотеке в экспозицию кабинета Курбатова 11.10.2025, 12:400 Посвящение в ряды «Юнармии» состоялось в Новоржеве 11.10.2025, 12:200 Умерла актриса Эльвира Осипова
11.10.2025, 12:000 ​Фестиваль клюквы стартовал в Пыталово у Дома культуры 11.10.2025, 11:400 Студенты и молодые ученые со всей страны представили свои проекты на фестивале «Наука вне границ 2.0» 11.10.2025, 11:200 473 года назад войска Ивана Грозного взяли Казань 11.10.2025, 11:000 Покровскую родительскую субботу отмечают православные сегодня
11.10.2025, 10:400 На НТВ стартует сериал про бывшего псковского полицейского 11.10.2025, 10:200 Выездная вакцинация от гриппа проходит в СРП «Простория» 11.10.2025, 09:460 ФК «Псков» сыграет сегодня с новгородским «Электроном» 11.10.2025, 09:400 Вдохновленное русским
11.10.2025, 09:200 Международный день девочек отмечается 11 октября 11.10.2025, 09:000 «Дневной дозор»: Выживет ли малый и средний бизнес в России? 11.10.2025, 08:300 Определили место для корпоратива? Если нет — вы его только что нашли 10.10.2025, 22:001 Самозанятым будет непросто уйти обратно в «тень» — налоговый консультант 
10.10.2025, 21:420 Пушкинский заповедник сегодня стал площадкой для съёмок сразу двух телепроектов 10.10.2025, 21:200 О реализации спортивных проектов в Великих Луках рассказал Николай Козловский 10.10.2025, 21:020 В России снизились цены на морковь и картофель 10.10.2025, 20:421 Главу Псковского округа определят 7 ноября
10.10.2025, 20:240 Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в ноябре 10.10.2025, 19:590 Вопросы адвокатской монополии и налоговой реформы обсудили на Консультационно-экспертном Совете в Пскове  10.10.2025, 19:450 «На пятой передаче»: Все о «Юных инспекторах движения». ВИДЕО 10.10.2025, 19:400 Юные художники и музыканты из Псковской области посетили Суздаль в рамках нацпроекта «Семья»
10.10.2025, 19:200 Сенаторы провели прием граждан в Пскове: 37 обращений за день 10.10.2025, 19:000 «Титан-Полимер» представил псковичам инновационные проекты в ОЭЗ «Моглино» 10.10.2025, 18:400 Принятый Госдумой закон ужесточит требования к псковским управляющим компаниям 10.10.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: все о «Юных инспекторах движения»
10.10.2025, 18:200 Вера Емельянова обсудила с финалисткой «Мастера года» развитие среднего профессионального образования 10.10.2025, 18:000 УФСИН и псковские приставы посетили около 60 мест проживания подучетных осужденных  10.10.2025, 17:590 T2 и ГПБ Мобайл будут бороться с телефонным мошенничеством 10.10.2025, 17:577 Тала Нещадимова: Зима будет либо теплой, либо аномально холодной
10.10.2025, 17:550 Андрей Маковский: Агродиктант — полезный жизненный опыт 10.10.2025, 17:510 Из-за проблем с отоплением в поселке Заплюсье возбудили дело по указанию Бастрыкина 10.10.2025, 17:500 «Чай втроем»: «Сказ» о Константине Абабкове, любви к балалайке и секрете семейного счастья. ВИДЕО 10.10.2025, 17:490 Пропавшего 12-летнего подростка из Красногородска нашли живым
10.10.2025, 17:440 Дождливая погода ожидается на следующей неделе в Псковской области 10.10.2025, 17:421 Суд вернул Льва Шлосберга* под домашний арест 10.10.2025, 17:400 ООО «Экогрупп» напоминает псковичам о способах оплаты квитанций 10.10.2025, 17:381 В 2028 году Русская Ганза пройдет в Пскове — Константин Абабков
10.10.2025, 17:360 Минюст объявил иноагентами поэтессу Барскову* и медиа-проект «Острый угол»* 10.10.2025, 17:340 Псковский музей приглашает отметить день рождения в исторических стенах 10.10.2025, 17:221 День в истории ПЛН. 10 октября 10.10.2025, 17:150 Тала Нещадимова: На праздник Покрова не ляжет снежный покров
10.10.2025, 17:070 Билайн усилил сеть в Псковской области с помощью отечественного оборудования 10.10.2025, 17:030 С 15 октября начнется ремонт федеральной трассы между Великими Луками и Невелем 10.10.2025, 16:570 «Прессинг»: Медиафорум 2025, смена формата, запрос снизу. ВИДЕО 10.10.2025, 16:500 ДТП на круговом перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове попало на видео
10.10.2025, 16:380 Псковский молодежный центр отметит свое 15-летие 10.10.2025, 16:350 14 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Пскове 10.10.2025, 16:260 Треть сотрудников компаний в СЗФО сталкиваются с дипфейками — аналитики 10.10.2025, 16:240 Прокуратура добилась восстановления уличного освещения в Порхове
10.10.2025, 16:150 Псковский цирк занял призовые места на всероссийском конкурсе «Звёздная россыпь» 10.10.2025, 16:042 Экспертный совет «Моглино» одобрил инвестпроект по производству сжиженного газа 10.10.2025, 16:020 Константин Абабков рассказал о любимой музыке, отдыхе на природе и своем ноу-хау 10.10.2025, 15:550 Псковские профсоюзы написали агродиктант
10.10.2025, 15:520 Число рейдов по выявлению фактов употребления наркотиков увеличат в Острове  10.10.2025, 15:501 ВТБ прогнозирует наступление технологического суверенитета в финсекторе к 2028 году 10.10.2025, 15:430 Прививку от гриппа в Псковской области сделали уже более 119 тысяч человек 10.10.2025, 15:410 Выставка «Придумано и сделано в России» открылась в Изборске
10.10.2025, 15:300 «Дневной дозор» Как новый виток противостояния с Западом отразится на ситуации в России? 10.10.2025, 15:170 «Управляйка» просит «Псковские тепловые сети» помочь с ремонтом в подвале  10.10.2025, 15:100 Анатолий Тиханов: ПЛН — профессиональный, знающий свое дело коллектив 10.10.2025, 15:060 В Псковской области за два года согласовали архитектурный облик более 180 новых зданий
10.10.2025, 15:002 Елена Даньшова: Единая квитанция за ЖКУ удобна не для всех 10.10.2025, 14:520 «Единая Россия» организовала экскурсию в Печоры для участников СВО 10.10.2025, 14:330 «Учеба — главный приоритет»: финалистка «Мисс Россия» из Пскова поделилась планами на будущее 10.10.2025, 14:300 До +13 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 11 октября
10.10.2025, 14:260 Моглинская школа в Псковском районе отметила 80 лет со дня образования 10.10.2025, 14:220 Балалайка и смелость в 80-х: Константин Абабков рассказал о своем детстве 10.10.2025, 14:110 «На пятой передаче»: Когда водители улыбаются при остановке инспектором ДПС. Все про «Юных инспекторов движения» 10.10.2025, 14:090 Молодые таланты со всей России едут в «Михайловское» на фестиваль «Мой Пушкин»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru