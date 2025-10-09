Общество

Красная икра в России стала дешевле

Стоимость красной икры в России в сентябре опустилась ниже 9,5 тысячи рублей - впервые с конца прошлого года.

Фото: Freepik / автор azerbaijan_stockers

Так, цены на деликатес в среднем по стране составили 9,4 тысячи рублей против 9,5 тысячи месяцем ранее. Последний раз ниже 9,5 тысячи рублей средняя цена на него была в декабре прошлого года - 9,2 тысячи рублей.

Стоимость красной икры в России в сентябре опустилась ниже 9,5 тысячи рублей - впервые с конца прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.

Так, цены на деликатес в среднем по стране составили 9,4 тысячи рублей против 9,5 тысячи месяцем ранее. Последний раз ниже 9,5 тысячи рублей средняя цена на него была в декабре прошлого года - 9,2 тысячи рублей.