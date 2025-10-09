Общество

Пскович заснял пролетающую комету над Ильинской церковью в Выбутах

Комету C/2025 A6 (Lemmon) запечатлел пскович в небе над Ильинской церковью в Выбутах 11 октября. Материалами он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

Фото и видео: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

По словам астронома, условия для съемки были далеко не благоприятные.

«Проходили облака, подсвечивала Луна, а также дул порывистый ветер, да и сам астротрекер ставился на заболоченное место (в пойму реке Великой, чтобы заснять таймлапс прохождения кометы над главой храма)», - поделился Петр Митрофанов.