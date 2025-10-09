Общество

Пожарно-тактические учения прошли в колонии в псковской деревне Середка

Межведомственные тренировочные пожарно-тактические учения на тему «Организация и практика межведомственного взаимодействия» состоялись на территории ИК-4 УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Мероприятие направлено на отработку координации между ведомственной пожарной охраной учреждения и подразделениями МЧС России.

Основной целью учений стало повышение уровня готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, на объекте уголовно-исполнительной системы. В ходе совместных действий личный состав ведомственной пожарной охраны ИК-4 и специалисты Главного управления МЧС России по региону совершенствовали тактические знания и практические умения в условиях, максимально приближенных к реальной пожарной обстановке на объекте.

Особое внимание было уделено управленческому аспекту. Начальствующий состав обоих ведомств на практике отработал вопросы оперативного управления силами и средствами, организации бесперебойной связи и координации, с учетом всей специфики режимного объекта.

По итогам учений состоялся анализ действий всех участников. Комиссией отмечено, что поставленные цели и задачи тренировки успешно достигнуты.