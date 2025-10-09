Общество

Псковичи выбирают горячие хинкали вместо кофе и дедлайнов

Давно уже не секрет, что лучший тимбилдинг - это не квесты и не корпоративы, а обычный совместный обед. Особенно если этот обед приезжает сам - горячий, по-грузински щедрый.

Псковский ресторан GURAVI уже успел стать любимым местом тех, кто ценит настоящий вкус и уют. Но теперь не обязательно покидать офис, чтобы почувствовать себя на маленьком грузинском празднике - ресторан активно развивает доставку.

Заказать обед из GURAVI - значит подарить команде особое настроение. Хачапури, хинкали, лагман, сациви - каждое блюдо готовится с душой, приезжает к заказчику горячим, будто только что из печи.

«Грузинский обед - это тот случай, когда после него ничего не хочется. Ни перекусов, ни кофе, ни даже разговоров о дедлайнах», - шутят постоянные клиенты.

И действительно, сытность грузинской кухни делает своё дело: после такого обеда команда становится добрее, улыбки шире, а рабочие споры решаются быстрее.

Ресторан GURAVI предлагает доставку по всему Пскову - будь то офис, дом или встреча с коллегами вне стен работы. Меню здесь богатое, а порции, как и в лучших грузинских традициях, остаются щедрыми.

Пожалуй, это и есть главный секрет успеха: когда в обеденный перерыв в офисе пахнет хачапури, никакие планёрки уже не страшны.

