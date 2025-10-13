Псковcкая обл.
Общество

Лекарства в России подорожали за год на 14%

14.10.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Средняя стоимость упаковки лекарственных препаратов в России в январе–августе 2025 года выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 375–416 рублей, следует из данных DSM Group и RNC Pharma.

Наиболее заметно подорожали кеторол (на 30%), нафазолин (на 25%) и дротаверин (на 15%), следует из расчетов «Известий» на основе данных Росстата. Основной рост цен пришелся на препараты, не входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП): в августе их подорожание в пять раз превысило динамику по жизненно необходимым лекарствам, оценивают в DSM Group.

На фоне подорожания россияне стали чаще экономить на лекарствах, покупая более крупные упаковки и переходя в онлайн-каналы, где можно найти наиболее выгодные предложения. В «Мегаптеке.ру» продажи через интернет выросли за восемь месяцев 2025 года на 43% в натуральном выражении и на 47% — в денежном, рассказал ее гендиректор Дмитрий Чирков. В «Здравсити» рост составил 1,5 раза, но средний чек при этом снизился на 12%, до 1699 рублей, отметил руководитель отдела электронной коммерции компании Александр Тюкин, пишут «Известия».

Увеличение стоимости связано с ростом операционных расходов аптек, производителей и дистрибьюторов, включая логистику и энергозатраты. Также на увеличение издержек влияет дорожающие энергоносители, сказал исполнительный директор RNC Pharma Николай Беспалов. Почти вся внутристрановая логистика завязана на автотранспорте, поэтому рост цен на дизель и бензин приводит к росту издержек и необходимости индексировать цены на лекарства, отметил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
