Завтраки с видом на Великую

Начинать утро с видом на реку Великую и историческую часть города — уже само по себе счастье. А если добавить к этому аромат свежесваренного кофе, хрустящий тост с лососем или нежные сырники со сметаной, утро превращается в настоящий праздник.

Ресторан-терраса «СтругановЪ» приглашает гостей на завтраки, которые стали новым утренним ритуалом для жителей и гостей Пскова. Здесь всё создано для того, чтобы встречать день красиво: панорамные окна, игра света на воде и меню, где каждая позиция — продуманный баланс вкуса и комфорта.

В меню — классические и авторские блюда. Любители полезного начала дня оценят овсяную или рисовую кашу с гранолой, орехами и мёдом. Для тех, кто предпочитает сытные завтраки, приготовлены глазунья, скрэмбл с миксом салата и вяленым мясом, а также «Английский завтрак» в традиционном исполнении.

Особого внимания заслуживают фирменные блюда — тост бриошь с лососем или креветкой, ролл из омлета с лососем и хрустящие цукини с красной рыбой и голландским соусом.

Классика в идеальной подаче — блины с говяжьим языком и грибным соусом, сырники со сметаной и, конечно, домашние десерты: торт «Медовик», «Наполеон» и чизкейк «Сан Себастьян» с ягодным конфи.

Атмосфера ресторана располагает к тому, чтобы задержаться подольше: понаблюдать, как осенние краски отражаются в воде, как город просыпается. Здесь время будто замедляется — и в этом, пожалуй, главный секрет утреннего уюта в «СтругановЪ».

Адрес ресторана: Псков, Красноармейская набережная, д. 16А.

Завтраки подаются ежедневно с 10:00 до 14:00.

Телефон: 8 (900) 990-09-90.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075 Erid: 2SDnjeBfrVV