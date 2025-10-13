Псковcкая обл.
Общество

«У Петровича»: Утепление — ключ к комфорту и экономии в Псковской области

14.10.2025 12:55|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию первого выпуска программы «У Петровича». Новый проект радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и базы строительных материалов «Уграда» вышел в эфир 13 октября.

 

В Пскове проложили подводный водовод для снабжения Завеличья

В Пскове проведена затяжка участка водовода (дюкера) под руслом реки Великой, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере Max. Это первый объект такой технической сложности в регионе, он объединит источник водоснабжения в деревне Солоново Псковского округа и микрорайоны Завеличья.

Прокладка водовода проведена при помощи инновационной технологии горизонтально-направленного бурения.

Общая протяженность нового водовода — более 17 км. Сеть улучшит водоснабжение микрорайонов Овсище и дальнего Завеличья, а также обеспечит водой перспективную застройку деревень Хотицы и Борисовичи, в том числе участки, выделяемые для многодетных семей.

Перейти к гибкому регулированию отопительного сезона предложили в Госдуме

В России следует от единовременного начала отопительного сезона перейти к гибкому зонированному регулированию, при котором отопление в первую очередь подают старым домам с высокими теплопотерями, а отключают сначала современным зданиям, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев.

По его мнению, следует отказаться от единовременного подхода для всех. Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко. Но для реализации данного проекта необходимо модернизировать коммунальную инфраструктуру. Новые сети позволят реагировать на изменение температурного режима без опасения сбоев.

Жильцы дома на Инженерной, 90 в Пскове остались без отопления

В многоквартирном доме по адресу Инженерная улица, 90 в Пскове сохраняется проблема с отоплением. По словам жительницы Екатерины, тепло подается только в часть квартир, остальные остаются без обогрева.

Роспотребнадзор Псковской области разъяснил, что ответственность за отопление в квартирах несет управляющая компания. Жильцам рекомендовано подать письменную претензию в УК. В случае бездействия следует обращаться в министерство регионального контроля и надзора по адресу: ул. Некрасова, 23 или через систему ГИС ЖКХ, пишет «МК в Пскове».

Почему утепление — ключ к комфорту и экономии в Псковской области

С приходом осени вопрос сохранения тепла в доме становится как никогда актуальным. Жители Пскова и области хорошо знают, что местные зимы бывают суровыми, а счета за отопление — внушительными, особенно на фоне роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. Современное и грамотное решение этой проблемы — качественное утепление фасадов, кровли, окон и фундамента, которое окупается за счет значительной экономии на обогреве.

Без эффективной теплоизоляции дом может терять до 30-40% тепла через неутепленные стены и кровлю. Это не только приводит к перерасходу энергоресурсов, но и создает некомфортный микроклимат в помещении: появляются сквозняки, сырость и плесень. Утепление фасада частного дома становится важнейшей частью подготовки к зиме, которая решает эти проблемы комплексно.

Преимущества качественного утепления очевидны. В таком доме всегда сохраняется стабильная комфортная температура, что важно для здоровья и хорошего самочувствия жильцов. Значительно снижаются затраты на отопление, ведь энергия не расходуется впустую. Кроме того, теплоизоляция защищает конструкции здания от разрушительного воздействия резких перепадов температур, продлевая его долговечность. Интересно, что утеплитель работает и летом, не давая стенам накаляться на солнце и сохраняя приятную прохладу внутри. Дополнительный бонус — повышение звукоизоляции и защита стен от влаги и ветра.

Логика проста: гораздо разумнее один раз вложиться в строительство или капитальное утепление стен и кровли с высоким тепловым сопротивлением, чем десятилетиями переплачивать, по сути, «отапливая улицу».

Однако ключевой вопрос заключается в правильном выборе материалов. Универсального решения, которое идеально подходило бы для всех конструкций, не существует. Подход «утеплить всё одним материалом» может заставить проиграть либо в качестве, либо в цене. Для каждой части дома необходим наиболее рациональный тип утеплителя.

На рынке представлены проверенные бренды, которые зарекомендовали себя в условиях Северо-Запада. Например, ПЕНОПЛЭКС® - яркий представитель нового поколения теплоизоляционных материалов из экструдированного пенополистирола. Он идеально подходит для решения задач по сбережению тепла. К основным достоинствам этого материала можно отнести низкую теплопроводность, минимальное водопоглощение. Высокая прочность делает его незаменимым в гражданском и промышленном строительстве.

Утеплитель Rockwool - выбор тех, кто доверяет европейскому качеству, умеет считать деньги и заботится об энергосбережении. Уже более 70 лет компания выпускает теплоизоляционные материалы на основе каменной минеральной ваты. Материалы обладают огнезащитными и звукозащитными свойствами. Благодаря этому продукция Rockwool применяется для огнезащиты и звукоизоляции помещений: потолков, стен, перегородок и пола. Такая универсальность делает ее использование очень выгодным, особенно на объектах, для которых важна энергоэффективность.

Knauf – один из мировых лидеров по производству различных строительных материалов для возведения крупных объектов и обустройства частного сектора. Немецкий концерн также предлагает широкую линейку теплоизоляции, включая как минераловатные, так и пенополистирольные утеплители, известные своим стабильным качеством и удобством монтажа.

А под брендом Vetonit выпускаются не только сухие смеси, но и комплексные системы утепления фасадов, включающие в себя и теплоизоляционные плиты, и армирующие составы, что гарантирует надежность всей конструкции. Материал надежно защищает стены от промерзания, плотно прилегает к неровностям стены и каркасу — без щелей и усадки со временем.

Грамотно подобранный утеплитель — это не просто стройматериал, а долговременная инвестиция в комфорт, здоровье и финансовое благополучие вашей семьи. Правильно утепленный дом в Псковской области станет настоящей крепостью, которая надежно защитит от зимней стужи и поможет существенно сэкономить.

Приобрести качественный утеплитель вы можете на сайте

Реклама: ООО «Новый город». ИНН: 6027118272. Erid: 2SDnjdEjGvB

