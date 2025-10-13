Стартовал всероссийский конкурс патриотического медиаконтента «Говорим о Победе»

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» дало старт Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент «Говорим о Победе». Конкурс призван выявить и поощрить наиболее яркие и пронзительные работы журналистов и блогеров, посвященные героям прошлого и настоящего. Об этом сообщили на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Фото: международный мультимедийный пресс-центр «Россия сегодня»
О начале приема заявок объявили сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России», первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина, начальник управления проектов в области образования и социальной сфере дирекции государственных проектов международной медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюрина и директор дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева.
Она подчеркнула, что победа над нацизмом – главное историческое событие XX века, которое продолжает влиять и на современность. Этим юбилейным событиям было посвящено множество материалов в СМИ и у блогеров.
Особое внимание организаторы уделили тому, что конкурс направлен не только на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, но и о наших современниках.
«Не меньшее количество материалов было посвящено героям нашего времени. И мы тоже должны сохранить о них память, рассказать о молодых ребятах, жизнь которых – это пример любви к Родине», – добавила сопредседатель.
Условия конкурса:
Задача конкурса – выявить лучшие журналистские материалы, которые не только соответствуют высоким профессиональным стандартам, но и несут в себе искренние эмоции и желание граждан говорить, чувствовать и делиться историей.
Организаторами и партнерами премии выступили: «Бессмертный полк России», международная медиагруппа «Россия сегодня», «ТАСС», «ТВ Новости», Russia Today и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. Подробные правила участия, критерии оценки и сроки подачи заявок будут представлены организаторами и членами жюри в ближайшее время.