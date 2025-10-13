Общество

Стартовал всероссийский конкурс патриотического медиаконтента «Говорим о Победе»

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» дало старт Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент «Говорим о Победе». Конкурс призван выявить и поощрить наиболее яркие и пронзительные работы журналистов и блогеров, посвященные героям прошлого и настоящего. Об этом сообщили на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Фото: международный мультимедийный пресс-центр «Россия сегодня»

О начале приема заявок объявили сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России», первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина, начальник управления проектов в области образования и социальной сфере дирекции государственных проектов международной медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюрина и директор дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева.

«Для нас это первый опыт. Почему мы считаем необходимым и важным этим конкурсом заниматься? 2025 год – это Год защитника Отечества, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны», – отметила Елена Цунаева, открывая мероприятие.

Она подчеркнула, что победа над нацизмом – главное историческое событие XX века, которое продолжает влиять и на современность. Этим юбилейным событиям было посвящено множество материалов в СМИ и у блогеров.

«Любой материал по данной теме – вклад в важное дело сохранения и увековечивания памяти. Сохраняя историческую память, мы помогаем нашей стране вовремя реагировать на возникшие угрозы, воспитывая поколение на героических примерах, скрепляя связь поколений», – заявила Елена Цунаева.

Особое внимание организаторы уделили тому, что конкурс направлен не только на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, но и о наших современниках.

«Не меньшее количество материалов было посвящено героям нашего времени. И мы тоже должны сохранить о них память, рассказать о молодых ребятах, жизнь которых – это пример любви к Родине», – добавила сопредседатель.

Условия конкурса:

Кто может участвовать: электронные, печатные и интернет-СМИ, а также блогеры и просто заинтересованные граждане. Какие работы принимаются: все опубликованные материалы патриотического характера, посвященные Великой Отечественной войне, ее эпизодам и героям, а также проведению специальной военной операции. Период публикации: работы, вышедшие в свет с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Задача конкурса – выявить лучшие журналистские материалы, которые не только соответствуют высоким профессиональным стандартам, но и несут в себе искренние эмоции и желание граждан говорить, чувствовать и делиться историей.

«Знакомясь с материалами, мы получим заряд энергии и бодрости, понимая, как много наших граждан помнят о защитниках Отечества, помня их подвиги», – резюмировала Елена Цунаева.

Организаторами и партнерами премии выступили: «Бессмертный полк России», международная медиагруппа «Россия сегодня», «ТАСС», «ТВ Новости», Russia Today и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. Подробные правила участия, критерии оценки и сроки подачи заявок будут представлены организаторами и членами жюри в ближайшее время.