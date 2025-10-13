Общество

Денис Иванов о парке Милевки, активности избирателей и ремонте дворов

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 октября. Гостем студии стал депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №15, член комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Денис Иванов. В интервью он рассказал о прошедшем рабочем выезде в округ, почему многие проблемы решаются долго и почему он не верит в ТОСы.

- Денис Олегович, в сентябре состоялся очередной контрольный выезд главы Пскова, сотрудников администрации города на территорию вашего 15-го округа. Какие цели преследуют эти выезды? Поскольку это мероприятие регулярное, с какой целью проводится?

- Цель такая: мы на каждом выезде замечаем какие-то проблемные точки, в течение года мы их реализуем и потом, через год, мы приезжаем, и у нас есть чек-лист. Мы проверяем то, что мы наметили, чего мы достигли. Собирается очень представительная делегация, в лице самого главного - Борис Андреевич (Елкин – глава города Пскова, - прим.ред.), который у нас очень оперативно многие вопросы решает. И у нас такая выездная планировка происходит. Мы две недели назад буквально за час пробежали весь округ, несколько километров. И очень оперативно многие вопросы решили.

- Округ у вас достаточно протяженный, и, в известном смысле, любой округ сложный. Ну а 15-й округ, понятно, что там есть и знаковые места, есть территории, которые сейчас интегрируются в состав города. Они всю жизнь были окраиной, можно сказать, деревнями, и у них, естественно, особые условия существования. Вы уже не первый год и даже не первый созыв депутат. С этими вызовами знакомы не понаслышке. Насколько результативна такая форма работы? Выезды прошлых лет дают результат, отрабатываются? Или многие проблемы переходят из одного выезда в другой?

- Любое решение любых проблем связано с финансовой составляющей на 90%. И действительно, некоторые проблемные вопросы переходят из года в год, потому что требуют сумасшедшего объема финансирования, именно сумасшедшего. Вы сейчас заикнулись про не самую облагороженную часть нашего округа, это Панино, Павшино, Силово-Медведово, это небольшие деревеньки, которые когда-то ими были, а сейчас они являются частью города. Это городская черта. Они требуют больших объемов капиталовложений. Эти вопросы тянутся очень долго. И горизонт, скажем так, разрешения этих вопросов для того, чтобы именно этот кусочек земли стал действительно городом в нашем понимании, с дорогами, с автобусами, с освещением, с хорошими проездами - это, конечно, вопрос не одного года.

- В то же время нужно признать, что эти территории именно в последние годы обретают, наконец, нормальный асфальт, нормальную дорогу. Я в Панино заехал совершенно случайно месяц, наверное, назад. Тогда еще, по-моему, только первый слой асфальта был положен, но уже и первый слой был вполне себе проезжий.

- С двух сторон сейчас можно заехать. На самом деле, мы работаем, люди обращаются. Можно сейчас и со стороны виадука заехать, с улицы Индустриальной тоже хорошая дорога. Мы ее несколько лет назад делали. Поэтому заезд с двух сторон у нас, скажем так, не отличный, но, по крайней мере, нормальный. Можно нормально проехать без ям, без колдобин. Сейчас мы действительно сделали заезд от ГИБДД, тоже по большой просьбе жителей. В том году мы собирались. Там большая проблема была именно в том, что там очень большая часть пешеходного маршрута. Знаете какая там проблема? Есть два заезда, а между двумя ними идет железная дорога, которая практически не используется. Соответственно, у нас были выезды несколько лет назад еще с Полонской Еленой Александровной (экс-глава города Пскова). Есть такие пешеходные тропы, когда люди, грубо говоря, идут на работу в резиновых сапогах, потом их где-то там кладут и идут. Потом, когда идут обратно, одевают их, чтобы перейти какие-то участки, которые не перейти в нормальной обуви, особенно после дождей. Проблемная территория. Так исторически сложилось, что туда физически тяжело попасть. Если на машине с двух сторон заехать можно, то ногами туда дойти достаточно сложно. А вот сейчас проезд, который мы сделали благодаря администрации и выезду того года, и обращению жителей, там теперь пешеходная дорожка появилась, и можно детям безопасно ходить будет и вдоль дороги. Если помните, кто раньше там ездил, там была грунтовая дорога из щебенки, которая постоянно пылила, и дети шли по проезжей части. А детей там немало, потому что в свое время администрация выделяла там очень много земельных участков именно для многодетных семей. И получается, что самая слабозащищенная часть нашего общества там живет, это многодетные семьи. И вот как раз надеюсь, что ребятам просто полегче будет в школу ходить, а родителям будет спокойнее.

- Естественно, это вопрос прежде всего безопасности. Наличие тротуара принципиально меняет всю ситуацию. Вернемся к сентябрьскому выезду. Вы начали этот выезд с территории рядом с Кузнецким мостом. Здесь, как известно, необходимо облагородить пешеходный участок дороги от моста до улицы Красногорской. Может быть, жители Завеличья не вполне понимают, что есть улица Красногорская, но жители 15-го округа знают прекрасно этот участок. С одной стороны моста все отремонтировано, а с другой стороны необходимо облагородить этот самый пешеходный участок. Какова перспектива решения этого вопроса?

- Про перспективы я пока не могу сказать, потому что мы буквально в этом году, как вы обратили внимание, сами понимаете, это вопрос финансирования следующего года. Мы думаем, в какую программу нам вступить, чтобы попробовать. Чтобы жителям города было понятно, это продолжение Финского парка. Если мы с вами едем на «тройке» (маршрутный автобус №3 – прим.ред.) в микрорайон Запсковье, то с левой стороны начинается благоустроенный Финский парк, там спортивная площадка, и дальше пошли пешеходные дорожки, вы можете спокойно погулять. А другая сторона - это у нас район Политехнического института, там все пока в плачевном состоянии. У нас много жителей, которые ходят пешком, они спускаются с моста и как раз идут по набережной. Исторически так получилось, что она находится в низине. И когда сезон дождей начинается, возникает слякоть, грунтовые воды все размывают, и люди идут по грязи, по воде. По благоустройству этого куска. Пока мы стояли на мосту, увидели там такой лесочек заброшенный, как-то немножко диссонанс возникает, вроде центр города, хотелось бы тоже его как-то привести в порядок.

- Тем более, когда это все действительно на контрасте. Вот есть Финский парк, а вот, значит, переход, совсем другая история.

- Совершенно верно. Можно Финский парк немножко продолжить, и там достаточно интересный маршрут может получиться. Можно будет практически до вокзала дойти вдоль набережной. Я не знаю, на самом деле, честно, не исследовал до конца этот маршрут, но идея такая появилась, и я ее буду стараться поддерживаться и развивать. Не знаю, что из этого получится. Поживем - увидим.

- В этом же контексте, про благоустройство на территории спального Запсковья. Сквер возле дома №2 на улице Индустриальной, как известно, занял второе место в конкурсе «Благоустройство общественных территорий». И, соответственно, по проекту будет всё как-то ремонтироваться, благоустраиваться. По срокам можно сегодня что-то говорить?

- Этот сквер участвует в программе «Городская среда», и у нас есть указание Минфина, Минстроя о том, что если в этом году проект выигрывает, то в следующем году он реализуется. Четкие сроки. Единственное, что у нас небольшое, как обычно, недопонимание было. Голосовал весь микрорайон, а непосредственно жители Индустриальной, 2 за это время, понятно, что эту территорию обжили, у них есть свое видение. Но голосование, все-таки, происходит группой лиц. И после удачного проекта «Милевка», которым пользуются все жители, они стали более активны, они помогли нам одержать победу, занять второе место. Мы провели на той неделе встречу с жителями, всех успокоили. Там большая проблема была. Люди переживали, что там есть именные сосны. Поскольку люди, когда еще дом закладывался, сажали деревья, там целая аллея сосен. Кто-то пустил слух, как у нас обычно бывает, мол, все срубят, все уничтожат. Люди, соответственно, начали писать жалобы. Я нормально встретился со всеми, пообщался с инициативной группой, которая, как в пословице, «слышала звон, да не знает где он». Всех успокоили, все довольны. Сделаем там аккуратный, хороший сквер. Конечно, деревья трогать не будем. Сам проект сквера мы показали, презентовали жителям, они первые увидели, что именно там будет в районе дома №2. Спокойно приняли решение, что да, действительно, было бы неплохо сквер благоустроить.

- Понятно же, что сложно совместить интересы. Одни хотят спортивную площадку во дворе, другие хотят, наоборот, чтобы не было этой спортивной площадки. Пожилые люди, особенно живущие на первом этаже, не хотят, чтобы шумно было, и так далее. А третьи вообще хотят закатать в асфальт. Нам парковаться негде, а нужно. Как получается совместить лебедя, рака и щуку?

- На самом деле эта проблема большая, и это невозможно совместить. Можно попасть в такое сообщество, которое будет максимально разрозненное, их невозможно будет соединить. Никак. Но здесь знаете, что спасает? Этот сквер - это все-таки городская земля. Соответственно, по большому счету, если глубоко копнуть вопрос юридически, то жители ближайших домов, если это не их территория, не относится к дому, они, по большому счету, не могут принимать никаких решений, потому что это муниципалитет принимает решение, выставляет на конкурс. Соответственно, жители могут только своим голосом проголосовать или не проголосовать. Но, к сожалению, у нас голосование «за». Если бы еще было, скажем так, «против», то они могли бы свой голос так отдать, и тогда как-то немножко себя успокоить. Но, опять же, здесь вообще не дело. Я человек открытый. С людьми, если вижу проблемы, не стесняюсь прийти, пообщаться. Зачастую это все буквально в процессе разговора все можно решить. Тем более уже опыт большой. Что касается деревьев, это, наверное, бич. В Пскове у нас почти все деревья, особенно в центре, именные. Есть люди еще, слава Богу, живы, кто их сажал. Даже мы видим там большие тополя, елки и так далее. Поэтому я всегда очень категоричен к спилу деревьев, если даже УГХ просят, я всегда очень аккуратно к этому вопросу подхожу, потому что многих людей это за живое задевает, и я понимаю, почему. Если бы я сам деревья сажал, мне было бы неприятно, что дерево выросло, которое я сажал 30 лет назад, это воспоминания моей молодости, и потом кто-то пилит его варварским способом. Это задевает. Успокаиваем, общаемся. А что касается, если идею немножко развить дальше, у всех разное представление о развитии двора даже. В чем проблема у нас во дворах? Первое — это финансирование. Но это, наверно, даже не самая основная проблема, потому что люди владеют недвижимостью, люди живут во дворах. У нас, к сожалению, нет возможности по программе «Городская среда» делать дворы. К сожалению. Обстановка такая, что пока денег нет. На общественные территории, слава Богу, выделяются, мы что-то можем делать, с дворами - нет. Но с двором, действительно, когда приходишь во двор, начинается сразу: одна часть хочет парковку, другая часть хочет зеленую зону, третья часть хочет игровой комплекс. И люди между собой не могут договориться о своем дворе. А как я, человек со стороны, могу разобраться? Я говорю, мол, ребята, я не живу в вашем дворе, я пришел к вам помочь. Я не могу здравое зерно выделить.

- Тем более депутат должен в принципе согласиться, условно, с большинством. Хотите парковку? Значит парковка.

- Совершенно верно. У нас по программе 66% жителей дома должны принять решение. Потому что на Запсковье большая часть, конечно, новых домов, есть и более современные. Запсковье - это все-таки глубокие 80-е годы, когда гремели наши заводы еще на всю страну. И во дворах по 20, по 30 лет ничего не происходило. Как построили дом, так в принципе все и осталось, людей все устраивает. Устраивает относительно. Они хотят жить хорошо, но договориться даже друг с другом не могут. И когда ты приходишь, пытаешься какое-то зерно посеять, чтобы было всем хорошо, это зачастую очень сложно. Если бы люди, скажем так, больше с пониманием относились и могли договариваться друг другом... Зачастую, много примеров, когда люди с пониманием друг другу относятся, с уважением. И дворы благоустраиваются за счет даже жителей, потому что это же недвижимость. Многие до сих пор не понимают, почему у меня квартира в собственности, а двор мне кто-то должен сделать. Должен прийти какой-то дядя Денис и сделать мне все, как я хочу. Так тоже же не бывает. И когда жители объединяются, они зачастую не ждут, когда деньги появятся или что-то еще. Они просто это делают, потому что жизнь коротка, к сожалению, и жить надо сейчас. Может, в меня будут камнями кидаться, плеваться, мол, вы нам все должны. К сожалению, это не так. Где вы живете - ваш мир. Вы каждый день приходите, выходите с крыльца, смотрите на свой двор. Если он вам не нравится, пожалуйста, прикладывайте усилия, меняйте.

- Согласен, ждать, когда дойдет государственное внимание, исполнительная власть найдет деньги...

- Можно ждать бесконечно. Тем более в сегодняшней ситуации. Сроки вообще становятся непонятными, объективно. Я всем говорю, что сроков нет.

- Ну и мы же понимаем, что все дворы или практически все дворы в городе, особенно те, которые были созданы, спроектированы в 70-е, 80-е и раньше, все они нуждаются в ремонте. И в каждом округе есть свой депутат, который тоже пробивает. Если вы будете постоянно сидеть, мол, нам не договориться, значит, это могут сделать в другом округе или, может быть, в другом дворе в вашем округе.

- Совершенно верно. И жизнь меняется. Все же поменялось. Даже количество машин. Когда проектировали дворы, было две машины на дом, а сейчас две машины на квартиру. Качество жизни растет, соответственно, и требования людей. Я тоже говорю: вы хотите жить, как в Калифорнии? Ребята, это стоит денег и усилий.

- Может быть, очень часто, это именно стоит усилий. Деньги иногда государство выделяет. Вот насчет выделения денег, уже затронули в начале эфира эту тему с парком на реке Милевка. История длится многие годы, просто заброшенная территория, натурально пустырь. И вот, значит, теперь там одно из лучших, а может быть и лучшее, по мнению многих, общественное пространство в городе Пскове. Туда теперь приезжают не только местные жители с улицы Инженерной, Алтаева и так далее, приезжают люди со всего города. Первый вопрос. Как удалось мотивировать жителей округа на активность в голосовании и вообще организации этого процесса? Второй вопрос. Не жалуются ли жители, что у них там все так хорошо, что слишком много народу, в том числе и неместных?

- Честно, жалоб не слышал. Я в последний раз, когда там был, не только приезжают жители из других районов города, там теперь уток у нас такое количество! Наверное, по количеству мы побили всех. Парк для уток получился. Потому что кормят, кормят активно очень даже. Кто-то поставил аппарат по продаже корма, и уток такое большое количество, что, когда в парке людей нет, весь парк в утках. По-моему, это прекрасно, экосистема функционирует, это хорошо.

Что касается того, как удается объединять людей, это сложно. На самом деле, очень сложно. Допустим, в этом году мы уже стали волонтеров привлекать, потому что все-таки тяжело до людей достучаться, до каждого. Многие с недоверием относятся, но тем не менее помогают нам, и наши социальные учреждения тоже разъяснительную работу ведут. Потому что никто, честно, не верил. Когда я приходил и говорил, что ребята, я постараюсь очень сильно, чтобы это место было красивым, все жители относились так, мол, да-да, мы здесь живем уже по 20-30 лет, окраина, мы здесь никому не нужны, никто нами не занимается, неинтересно, и ты такой же балабол. Я говорю, ну окей. Сейчас, соответственно, есть, что показать. Действительно, парк классный получился. Есть, конечно, проблема небольшая. На выезде мы ее обозначили, пытаемся решить. Это та, которая меня коробит все время. Я гуляю с ребенком, я захотел в туалет, даже в центре города, в кафе можно зайти, в туалет сходить. И вот в парке мы по проекту поставили туалет. Он есть, но он не работает, к сожалению, уже много лет.

- Вопрос подключения его к инфраструктуре?

- Совершенно верно. Каждый, наверное, кто там был и видел, учитывая, какое количество людей там, детей особенно, загадить все вокруг - это не очень. Не для этого делался парк, для этого делался туалет. Соответственно, Борис Андреевич пообещал, что в следующем году мы заложим в бюджет сумму. От 2 до 3 миллионов необходимо, и «Горводоканал» его откроет. И можно будет по-человечески там находиться, потому что спортплощадка рядом, люди играют, особенно дети. Там же в основном дети.

- И тем более там не центр города, там нет такого количества кафе, ресторанов, куда можно было бы сходить.

- Их нет, от слова совсем.

- Еще одна важная городская тема в вашем округе — это многострадальный круг на улице Инженерной. И я прекрасно помню, что вы активно выступали за его расширение в этом году. Наконец-то его расширили. В профильных группах много дискуссий ведется, но как вы, в том числе как автомобилист, оцениваете результат? Стало ли лучше?

- Объективно стало лучше.

- Почему?

- Я этим кругом пользуюсь постоянно. Там заправка единственная, где есть бензин нормальный, который соответствует качеству. У меня машина любит именно этот бензин. И я постоянно этим кругом пользуюсь. Да, намного стало удобнее. Конечно, аварии как были, так и есть. Но это, к сожалению, вопрос не к круговому движению, а к опыту по проезду через него. К сожалению, не все умеют пользоваться. Но по крайней мере сейчас, если происходит ДТП, то можно объехать. Раньше получалось так, что если на узком круге какое-то ДТП, то, грубо говоря, весь круг останавливался, особенно если автобус или грузовой автомобиль становились участниками. Мы какое-то время пытались делать за общежитием ПсковГУ дороги, по которым помогали бы с него выехать, но, к сожалению, там в некоторых местах это было физически невозможно. И получалось пробка, и люди стояли, нервничали, а сделать ничего нельзя. Сейчас, с расширением круга, эта проблема снялась. Два года уговоров, терроризирования администрации, по-всякому было, но, слава Богу, получилось. Опять же, спасибо, Борис Андреевич. Он все-таки услышал. Но у нас так всегда, когда видишь цель, надо не останавливаться, добиваться. Слава Богу, получилось, расширили, пользуйтесь и аккуратно старайтесь все-таки на круге проезжать!

- Надо привыкать, действительно, псковичам тяжело круги даются, но что поделаешь, теперь это точно уже не самый сложный круг в городе Пскове. Еще одна проблемная, в общем, история - Погранично-таможенно-правовой лицей. Там ремонтируется, как известно, спортзал. Мы, по традиции, как это у нас принято, немножко не успели. Как вы оцениваете ситуацию? Что там помешало? Какие перспективы?

- Опять же, история, как с кругом. На очередном годовом выезде, в том году состояние спортзала меня ужаснуло. Плесень была. И вообще, у меня вопрос был, как дети занимаются, если, извините, плесень, у вас вся стена в плесени! Выделили деньги. Потом была проблема разыграть. Никто не заявлялся из-за того, что сумма контракта небольшая. Каким-то чудом попросили оставить деньги в этом году, потому что, если их в одном году не потратили, соответственно, на следующий год их, как правило, списывали. Тоже целая баталия была. Слава Богу, появился подрядчик, у него небольшие задержки, хотя как не очень небольшие? Большие. Учебный год начался, спортзал еще не готов. Объективно, с поставщиком древесины - поставил некачественную древесину. Вернее, он ее невысохшую поставил, сырую. И, соответственно, подрядчик не мог нормально выполнить работу. Потому что, если бы он выполнил некачественно, через какое-то время хуже было бы. Мы бы просто так не оставили.

Наверное, через недельку зайду, посмотрю, что там происходит. Но, по крайней мере, уже финал виден. Мало того, к спортзалу еще сделали раздевалки впервые вообще со времен построения школы. Современные раздевалки, со шкафчиками, светлые, чистые, куда дети могут спокойно прийти и с удовольствием позаниматься спортом. В 22-ом лицее, на самом деле, вопросов очень много, потому что школа вообще требует капитального ремонта, потому что все-таки у нас Таможенно-правовой лицей, извините, таможенников практически растит. Ну, скажем так, есть перспективы у людей дальше куда-то пойти. Все-таки область приграничная, и само название лицея говорит о том, что внимания ему все-таки надо побольше уделить. А так школа, скажем так, если по пятибалльной шкале, то на три с минусом. Она очень неновая, ей очень много лет. Там есть еще вопросы, которые хотелось бы решить, но вот в процессе выезда спортзал смотрели. Слава Богу, что он будет новый, современный, с раздевалкой. Плюс еще ребята умудрились сэкономить денег. Там еще пищеблок немножко поправили, потому что питание детей - тоже очень важная история. Плюс появились вопросы о том, что все-таки надо площадку, потому что старая площадка не соответствовала всем нормативам, она была опасна, ее спилили, а новой нет.

- Про ТОСы мы всегда спрашиваем. Активно продвигают в городе территориальное общественное самоуправление. Как с этим вопросом дела обстоят в 15-м округе? Активны ли жители? Помогаете ли?

- Это мое отношение к ТОСам: я не верю в них. Почему? А потому что есть программа «Городская среда», в которую мы активно вовлекали людей на протяжении уже почти 10 лет. Мне кажется, она действует, и многие объекты просто не реализованы, нет финансирования. Хотя люди там тоже согласовали проект, рисовали. Насколько я помню, там порядка 200 дворов по этой программе стоит в очереди.

- Просто потому, что нет финансирования?

- Нет финансирования. У меня характер такой. Я ненавижу начинать второе дело, когда не закончил первое. Поэтому я негативно отношусь к ТОСам, потому что с «Городской средой» мы не закончили историю.

- Надо разбираться сначала с одним, потом уже с другим?

- Да. Они, конечно, может быть, где-то для управленческих решений хороши. В том плане, что ТОС - это, грубо говоря, когда собирается инициативная группа со двора. И мы организуем ТОС, грубо говоря, товарищество собственников жилья, которое начинает участвовать в конкурсах, получать небольшие суммы, обращаю внимание, небольшие суммы денег, чтобы можно было благоустроить что-то вокруг у себя во дворе. Суммы действительно небольшие. При нехватке финансовых муниципальных средств, может быть, хорошо, но на те суммы, которые можно выиграть, какие-то глобальные улучшения не сделать.

- У нас обычно как? Чуть-чуть асфальт поменяют, забор могут поставить.

- Вот именно, чуть-чуть. Потому что все дворы требуют глобальной перепланировки. Это основная масса тех дворов, которые у нас не переделаны. Но там глобально нужно подходить. Расширять парковки, например. И там куча всего. И, как правило, сумма на ремонт каждого двора по-разному колеблется, в зависимости от размера дома, но в среднем, у меня почему-то такая цифра в голове, там порядка 5 и даже 7 миллионов, наверное. А по ТОСу вы можете выиграть по гранту 200-300 тысяч. И опять же, почему негативно? Потому что я же знаю своих жителей, я знаю своих избирателей. У меня пожилые люди в основном живут. Тяжеловато им. Им умом не понять, что это такое. Им сложно разобраться даже со своей территорией, и как вообще земля не бывает ничья? Это люди из другой эпохи. У нас есть, если не ошибаюсь, порядка двух или трех ТОС всего на округе, но, к сожалению, я не могу за всеми бегать. Вот на какие-то общественные территории, да, я трачу время, я же такой житель, как и вы. Если кто немножко с городской Думой сталкивался, прекрасно понимают, что там зарплаты нет, все это идет на инициативе. Многие спрашивают, зачем тебе это надо? Я говорю, ребята, я родился и вырос в этом городе, и хотел бы не просто так прожить свою жизнь, где-то что-то улучшить. Не знаю, получается или нет, не мне судить.

- Практика показывает, что получается, потому что многие ассоциируют вас, наверное, с парком Милевки, но это потому, что такой большой, масштабный для района проект, который, возможно, как-то немножко нивелирует другие достижения, как расширение круга.

- Там без круга еще много и детских площадок. Даже если по дорогам, по тротуарам проходить. Мы там почти все тротуары восстановили. Если раньше в поликлинику №3 у нас только можно было по одной стороне дороги перейти, сейчас есть два параллельных тротуара. Раньше был разрыв, кто не знает. На самом деле работа очень большая проделана. Единственное, что теперь я себя ловлю на мысли, что я буду делать дальше? Уже начинаешь придумывать что-то. Благоустроить подъезд к улице Красногорской, к набережной. Есть идея, чтобы вообще эта набережная была красивая, с фонарями, чтобы она гордость вызывала у жителей.

Беседовал Константин Калиниченко

Видеоверсию эфира смотрите по ссылке ниже.