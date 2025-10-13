Общество

После такого утра вы перестанете пропускать завтраки

Есть места, где утро начинается не со звонка будильника, а с аромата свежесваренного кофе. Одно из них — GURAVI, где завтраки подают так, будто каждое утро воскресенье.

С 9:00 до 12:00 здесь царит особое настроение — неспешное, тёплое и очень вкусное. Меню впечатляет: овсянка с малиной, пшённая каша с облепихой и рисовая каша с абрикосовым пюре — для тех, кто любит лёгкое и заботливое начало дня.

А если утро требует десерта — сырники с вишнёвым конфитюром и крем-брюле или блины с карамелизированным бананом решат вопрос мгновенно.

Для любителей ярких вкусов — шакшука и омлет со шпинатом и красной рыбой, а гурманы оценят хашбрауны с тартаром из говядины, сельди или даже груздей.

Да, в GURAVI знают толк в завтраках с характером.

Особое внимание — драникам из кабачка со страчателлой и красной икрой и блинам из шпината с муссом из трески. Такие комбинации не просто утоляют голод — они вдохновляют на целый день.

А если душа просит размаха, берите большой грузинский завтрак: люля, свежие овощи, салат — и жизнь сразу становится добрее.

Завершить идеальное утро можно чашкой капучино, рафа или стаканом свежевыжатого сока.

GURAVI делает утро событием. Здесь завтраки — не просто еда, а повод проснуться пораньше.

Завтраки подаются ежедневно с 9:00 до 12:00. Адрес ресторана грузинской кухни GURAVI: г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 40. Телефон: 8 (900) 990-40-40.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjebAtrT