Общество

Семьи Псковской области могут претендовать на получение дополнительных мер социальной поддержки

На 2025 год на реализацию региональной программы по повышению рождаемости Псковской области выделено из федерального бюджета более 170 миллионов рублей. Более 3 тысяч семей планируется охватить мерами соцподдержки. Дополнительные меры региональной программы по повышению рождаемости реализуются в рамках федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

В целях увеличения рождаемости Псковской областью в региональную программу были включены следующие меры поддержки:

Компенсация стоимости обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования одного из детей многодетной семьи при рождении третьего или последующих детей.

Компенсация стоимости обучения предоставляется однократно, начиная с 01 января 2025 года, на одного ребенка из многодетной семьи, не достигшего возраста 23 лет и обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации, реализующей на территории Псковской области образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования.

Компенсация стоимости обучения предоставляется в размере 100 процентов стоимости за весь период обучения, при условии оплаты после 01 января 2025 года.

Основные условия получения компенсации обучения:

— статус многодетной семьи;

— оплата очного обучения после 01 января 2025 года;

— обучение в образовательных организациях Псковской области.

В настоящее время около 20 многодетных семей оформили компенсацию стоимости обучения в образовательных организациях Псковской области.

Единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье.

Право на получение единовременной выплаты в размере 300 тысяч рублей имеет молодая семья, возраст каждого из супругов которой не превышает 35 лет включительно, имеющих гражданство Российской Федерации, при рождении после 01 января 2025 года третьего или последующего ребенка, приобретшего гражданство Российской Федерации по рождению, постоянно проживающая на территории Псковской области.

Молодой семьей являются лица, состоящие в заключенном в установленном законодательством Российской Федерации порядке браке, в том числе воспитывающие ребенка (детей), либо лицо, являющееся единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), в возрасте до 35 лет включительно.

Основные условия получения 300 тысяч рублей:

— гражданство РФ;

— возраст супругов — до 35 лет включительно;

— рождение третьего или последующего ребенка после 01 января 2025 года;

— постоянная регистрация на территории Псковской области.

На данный момент единовременную выплату при рождении третьего и последующего ребенка получили более 70 многодетных молодых семей региона. На эти цели направлено порядка 20 млн рублей.

Единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения.

Право на получение единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей имеют женщины, имеющие гражданство Российской Федерации и проживающие на территории Псковской области, обучающиеся по очной форме обучения в образовательной организации, реализующей на территории Псковской области образовательные программы:

1) среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена);

2) высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры);

3) профессионального обучения, за исключением программ переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

Право на получение единовременной выплаты имеют также женщины, находящиеся в академическом отпуске.

Единовременная выплата предоставляется беременной женщине после 01 января 2025 года, если обращение за единовременной выплатой последовало не ранее месяца установления беременности сроком двенадцать недель и не позднее месяца родов включительно.

Основный условия получения 100 тысяч рублей:

— гражданство РФ;

— беременность;

— обучение по очной форме.

В настоящее время почти 40 беременных женщин, которые обучаются по очной форме, получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Заявления на данные меры социальной поддержки можно подать в подведомственные учреждения Министерства социальной защиты Псковской области по месту жительства, контактные данные которых размещены на сайте, либо в ГБУ ПО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области».

Кроме того в рамках региональной программы по повышению рождаемости Псковской области запланировано создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка, патронаж в решении жизненных ситуаций с привлечением всех инструментов поддержки семьи, в том числе в целях профилактики негативного выбора при беременности.