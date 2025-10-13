Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вишневый сквер
О новый местах для туристов
Поднять из руин Романова горка в Пскове
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
От яблока до яблони
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Развитие Силово-Медведево
Денис Иванов об округе №15
развивающие секции для детей
Гений уездного города
Города для людей
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Общество 13.10.2025 15:120 В чем польза, брат? 15.10.2025 21:350 Совершенствование образовательной деятельности обсудили в Псковском филиале университета ФСИН 15.10.2025 20:400 В Пскове выявили 19 самовольно размещенных информационных конструкций 15.10.2025 20:290 Вечерний авиарейс Москва - Псков вылетел из аэропорта «Внуково» 15.10.2025 20:200 Семьи Псковской области могут претендовать на получение дополнительных мер социальной поддержки 15.10.2025 19:380 Архитектура нового мира: происходящее на постсоветском пространстве обсуждают ученые в Пскове
 
 
 
Самое популярное 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 12.10.2025 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 13.10.2025 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном 12.10.2025 11:330 Юлия Пересильд: Доверяли ей все секреты 14.10.2025 14:562 Стало известно, почему некоторым псковичам пришли большие суммы за отопление
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Семьи Псковской области могут претендовать на получение дополнительных мер социальной поддержки

15.10.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

На 2025 год на реализацию региональной программы по повышению рождаемости Псковской области выделено из федерального бюджета более 170 миллионов рублей. Более 3 тысяч семей планируется охватить мерами соцподдержки. Дополнительные меры региональной программы по повышению рождаемости реализуются в рамках федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

В целях увеличения рождаемости Псковской областью в региональную программу были включены следующие меры поддержки:

Компенсация стоимости обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования одного из детей многодетной семьи при рождении третьего или последующих детей.

Компенсация стоимости обучения предоставляется однократно, начиная с 01 января 2025 года, на одного ребенка из многодетной семьи, не достигшего возраста 23 лет и обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации, реализующей на территории Псковской области образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования.

Компенсация стоимости обучения предоставляется в размере 100 процентов стоимости за весь период обучения, при условии оплаты после 01 января 2025 года.

Основные условия получения компенсации обучения:
— статус многодетной семьи;
— оплата очного обучения после 01 января 2025 года;
— обучение в образовательных организациях Псковской области.

В настоящее время около 20 многодетных семей оформили компенсацию стоимости обучения в образовательных организациях Псковской области.

Единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье.

Право на получение единовременной выплаты в размере 300 тысяч рублей имеет молодая семья, возраст каждого из супругов которой не превышает 35 лет включительно, имеющих гражданство Российской Федерации, при рождении после 01 января 2025 года третьего или последующего ребенка, приобретшего гражданство Российской Федерации по рождению, постоянно проживающая на территории Псковской области.

Молодой семьей являются лица, состоящие в заключенном в установленном законодательством Российской Федерации порядке браке, в том числе воспитывающие ребенка (детей), либо лицо, являющееся единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), в возрасте до 35 лет включительно.
Основные условия получения 300 тысяч рублей:
— гражданство РФ;
— возраст супругов — до 35 лет включительно;
— рождение третьего или последующего ребенка после 01 января 2025 года;
— постоянная регистрация на территории Псковской области.

На данный момент единовременную выплату при рождении третьего и последующего ребенка получили более 70 многодетных молодых семей региона. На эти цели направлено порядка 20 млн рублей.

Единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения.

Право на получение единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей имеют женщины, имеющие гражданство Российской Федерации и проживающие на территории Псковской области, обучающиеся по очной форме обучения в образовательной организации, реализующей на территории Псковской области образовательные программы:
1) среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена);
2) высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры);
3) профессионального обучения, за исключением программ переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

Право на получение единовременной выплаты имеют также женщины, находящиеся в академическом отпуске.

Единовременная выплата предоставляется беременной женщине после 01 января 2025 года, если обращение за единовременной выплатой последовало не ранее месяца установления беременности сроком двенадцать недель и не позднее месяца родов включительно.
Основный условия получения 100 тысяч рублей:
— гражданство РФ;
— беременность;
— обучение по очной форме.

В настоящее время почти 40 беременных женщин, которые обучаются по очной форме, получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Заявления на данные меры социальной поддержки можно подать в подведомственные учреждения Министерства социальной защиты Псковской области по месту жительства, контактные данные которых размещены на сайте, либо в ГБУ ПО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области».

Кроме того в рамках региональной программы по повышению рождаемости Псковской области запланировано создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка, патронаж в решении жизненных ситуаций с привлечением всех инструментов поддержки семьи, в том числе в целях профилактики негативного выбора при беременности.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 122 человека
15.10.2025, 21:350 Совершенствование образовательной деятельности обсудили в Псковском филиале университета ФСИН 15.10.2025, 21:200 В Невельском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме 15.10.2025, 21:000 Сети прокладывают к котельной в псковской деревне Хотицы 15.10.2025, 20:400 Изменения в маршрутах автобусов вводятся на 17 октября в Пскове
15.10.2025, 20:400 В Пскове выявили 19 самовольно размещенных информационных конструкций 15.10.2025, 20:290 Вечерний авиарейс Москва - Псков вылетел из аэропорта «Внуково» 15.10.2025, 20:200 Семьи Псковской области могут претендовать на получение дополнительных мер социальной поддержки 15.10.2025, 20:000 Фотофакт: На перекрестке улиц Розы Люксембург и Народной в Пскове разобрали киоск
15.10.2025, 19:430 Псковский самолёт вышел из строя в аэропорту Москвы 15.10.2025, 19:400 В список террористов Росфинмониторинга внесли 27-летнего жителя Пскова 15.10.2025, 19:380 Архитектура нового мира: происходящее на постсоветском пространстве обсуждают ученые в Пскове 15.10.2025, 19:200 Псковский театр драмы опубликовал афиши декабря и новогодних праздников
15.10.2025, 19:000 Псковский музей представит в Кириллове выставку трех художников к их 100-летию 15.10.2025, 18:450 «Единая Россия» приостановила членство заслуженного работника СМИ Псковской области 15.10.2025, 18:400 Актуальные проблемы противодействия коррупции обсудили в Псковском филиале университета ФСИН 15.10.2025, 18:340 В квартире дома на улице Шестака в Пскове третью неделю нет отопления
15.10.2025, 18:250 День в истории ПЛН. 15 октября 15.10.2025, 18:200 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Что изобразить на «пятихатке»? 15.10.2025, 18:110 Стартовал прием заявок на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 15.10.2025, 18:080 Мужчины оказались более решительны в вопросе смены оператора — аналитика «МегаФона»
15.10.2025, 18:040 ФСБ накрыло подпольную майнинговую ферму на российском предприятии 15.10.2025, 18:000 Запрет использования электросамокатов обсудили депутаты, молодёжь и эксперты на площадке Собрания 15.10.2025, 17:570 «Дозор М3» зафиксировал автомобили на детских площадках и газонах в Пскове 15.10.2025, 17:430 ПсковГУ и «Титан-Полимер» договорились о подготовке кадров для новой промышленности
15.10.2025, 17:410 Стала известна самая дорогая избирательная кампания-2025 в Псковской области 15.10.2025, 17:370 Т2 запускает новый бренд SafeWall – многоуровневую систему киберзащиты 15.10.2025, 17:364 Суд отказал в изъятии арендованного земельного участка у псковича 15.10.2025, 17:300 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 октября
15.10.2025, 17:300 Свыше 117 тысяч обращений о газе обработали в Псковской области за девять месяцев 15.10.2025, 17:260 «Армрестлинг»: «Новые люди» Vs «Яблоко». Какая партия нужна в российском парламенте? ВИДЕО 15.10.2025, 17:240 Знаменитый боксер Денис Лебедев станет гостем турнира по боксу в Великих Луках 15.10.2025, 17:210 Андрей Михайлов поддержал жителей Острова в борьбе со стаями собак
15.10.2025, 17:110 «Беседка»: Врио начальника ГИБДД Псковской области Андрей Калинин о безопасности детей на дорогах. ВИДЕО 15.10.2025, 17:060 В псковской деревне Заборовка введен в эксплуатацию газопровод 15.10.2025, 17:050 Найденный в Пскове водяной пастушок вернется в естественную среду обитания 15.10.2025, 16:580 Участники программы «СВОй бизнес» посетили малые предприятия Пскова
15.10.2025, 16:530 Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией 15.10.2025, 16:500 Елена Даньшова: В массмедиа важно создать положительный образ педагога 15.10.2025, 16:450 Диспансеризация вблизи избирательных участков особенно актуальна в удаленных районах — Игорь Сопов 15.10.2025, 16:410 Равнение на кокошник
15.10.2025, 16:380 Андрей Маковский: Образовательная повестка будет для меня на первом месте 15.10.2025, 16:350 Псковский суд назначил штраф Жилинскому* за неисполнение порядка деятельности иноагента 15.10.2025, 16:300 В Кунье состоится первенство Псковской области по полиатлону 15.10.2025, 16:240 Почти 1200 человек отдохнули в псковских санаториях по льготным путевкам за девять месяцев
15.10.2025, 16:140 ИТ-холдинг Т1: Мультиагентные системы — шаг к сильному искусственному интеллекту 15.10.2025, 16:080 Артур Гайдук: Через 5-10 лет отечественная медицина зайдет в тупик 15.10.2025, 16:030 Собак и кошек из Псковской области с начала года отправили в 23 страны мира 15.10.2025, 16:001 Игорь Сопов призвал политические партии активнее работать с избирателями
15.10.2025, 15:500 Островские депутаты и глава о старте работы окружного Собрания 15.10.2025, 15:381 Артур Гайдук допустил возвращение «Яблока» в Госдуму в 2026 году 15.10.2025, 15:360 Названо самое популярное произведение Лермонтова у псковичей всех возрастов 15.10.2025, 15:320 Капитальный ремонт сделают в псковском детскому саду №43
15.10.2025, 15:300 Игорь Сопов: Явка на выборы в Псковской области увеличилась на 4% 15.10.2025, 15:200 При покупке СИМ ребенку нужно ответить на три вопроса – главный псковский госавтоинспектор 15.10.2025, 15:160 Андрей Маковский обозначил особенности российского либерализма 15.10.2025, 15:110 До +12 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 16 октября
15.10.2025, 15:010 Наряд Росгвардии задержал 44-летнюю псковичку за кражу 15.10.2025, 14:510 Новый ГОСТ для автобусных остановок готовят в России 15.10.2025, 14:460 Жители Острова подали петицию об отлове бездомных собак 15.10.2025, 14:390 Средний чек на поездку в материковый Китай вырос на 25%
15.10.2025, 14:380 Михаил Ведерников призвал усилить работу с молодежью в муниципалитетах 15.10.2025, 14:320 Великолукский «Экспресс» победой завершил сезон в ЮФЛ Северо-Запад 15.10.2025, 14:110 Суд не стал выписывать из квартиры племянницу великолучанина и ее дочь 15.10.2025, 14:010 Книжные фонды «Михайловского» пополнились изданием об опочецком краеведе Белинском
15.10.2025, 13:560 47-й легкоатлетический пробег «Порхов – Красуха» пройдет 18 октября 15.10.2025, 13:500 В сентябре в Псковской области продолжена тенденция к снижению детской аварийности на дорогах 15.10.2025, 13:340 Промежуточный итог трёхлетней работы по обращению избирателя подвёл Алексей Севастьянов 15.10.2025, 13:330 Александр Козловский: Настоящий интерес к жизни и стремление быть полезными обществу не зависят от года рождения
15.10.2025, 13:210 Самолечение довело жительницу Псковской области до стероидного дерматита 15.10.2025, 13:171 В Пскове началось подключение нового магистрального водовода 15.10.2025, 13:110 «Ростелеком» повышает доступность мобильной связи для псковичей 15.10.2025, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Андрей Маковский Vs Артур Гайдук
15.10.2025, 12:390 Проект островской гимназии победил в федеральном грантовом конкурсе 15.10.2025, 12:300 В центре Пскова началась вычинка каменной кладки стены Окольного города 15.10.2025, 12:260 Тело мужчины найдено водолазами в озере в Невельском районе 15.10.2025, 12:230 Завершен капремонт моста через реку Череха в Островском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru