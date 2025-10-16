Общество

Мы нашли кафе, где дети не капризничают за столом

Есть места, куда хочется возвращаться всей семьёй. Где взрослые наслаждаются ароматным кофе и беседой, а дети — своим маленьким вкусным праздником. Одно из таких мест — семейное кафе «Соль» на улица Балтийская, дом 7.

В «Соли» к маленьким гостям относятся по-особенному.

Здесь есть всё, что любят дети (и их родители):

«Ты заказал(а), ты и ешь» — нежная куриная грудка с айсбергом, черри, пармезаном и хрустящими гренками.

«А дома я его не ем» — уютный куриный бульон с макарошками и фрикадельками, как из детства.

«Голодный животик» — хрустящие наггетсы, картофель фри и сырный соус — классика, перед которой не устоишь.

«Да-да! Хочу, хочу!» — сочный бургер с куриной котлетой, свежими овощами и любимым соусом «Тысяча островов».

«Я очень голодный(ая)» — домашние пельмешки со сметаной — хит, который объединяет поколения.

Меню продумано с заботой: сбалансированные порции, лёгкие тексты, немного юмора — и всё это подано красиво и с душой.

В «Соли» дети чувствуют себя свободно: можно посмеяться, можно попробовать что-то новое, можно быть самим собой, можно поиграть в уютной игровой зоне. А родители могут наконец расслабиться и просто наслаждаться моментом.

Семейное кафе «Соль»: деревня Борисовичи, улица Балтийская, дом 7, телефон: 8 (900) 999-39-39.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjdNMJpF