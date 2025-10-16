Псковcкая обл.
Общество

День босса празднуют в мире 16 октября

16.10.2025 11:57|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 16 октября в ряде стран отмечается День шефа или, как его еще называют, Национальный день босса  — профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней.

Изображение: Шедеврум

В 1958 году Патриция Хароски, работавшая секретарем в американской компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию любимого руководителя. В 1962 году этот праздник был официально утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером. Первоначальная идея заключалась в том, что работники поздравляют своего начальника и благодарят его за то, что он был добр и честен в течение года.

Традицию празднования Дня босса поддержали и другие страны, праздник распространился по всему миру. Сегодня день отмечается в США, Канаде, Европе, Австралии и Южной Африке. В России этот праздник также приобретает все большую популярность.

В этот день полагается вспомнить, что руководитель — это профессия. Что это — работа без отдыха, ответственность за каждый шаг, за каждое слово, за благополучие подчиненных ему людей. И еще о том, что шеф — это, прежде всего, человек. Но просто вспомнить — недостаточно. Праздник — это еще и повод преподнести шефу подарок, выразить уважение и признательность. К тому же это событие позволяет укрепить и улучшить взаимоотношения между работодателем и работником, пишет Calend.ru

Источник: Псковская Лента Новостей
