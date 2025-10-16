Общество

Врач перечислила первые признаки дефицита витаминов

Нетипичная усталость, нарушения сна и повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям могут свидетельствовать о дефиците витаминов, рассказала заведующая филиалом «Октябрьская» Красногорской больницы, врач-терапевт Нафисет Хачмафова.

«Первый признак дефицита витаминов — нетипичная усталость. К примеру, вы выполняете тот же объем работ в офисе, но сил с каждым разом все меньше, а настроение все хуже. Также могут возникать раздражительность, нарушения сна и повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям», — сказала терапевт.

Отдельно врач выделила признаки нехватки определенных витаминов. Так, по словам Нафисет Хачмафовой, недостаток витамина A приводит к сухости кожи и глаз, трещинам на губах и в уголках рта. Недостаток витамина группы В может стать причиной выпадения волос, ломкости ногтей и дерматита, пишет РИА Новости.

Бледность кожи, слабость, одышка при небольшой нагрузке сигнализируют о недостатке фолиевой кислоты и витамина B12, иначе это приведет к анемии. А снижение физической выносливости, боли в мышцах и суставах, перепады настроения и нарушения сна могут возникнуть при дефиците витамина D, объяснила терапевт.