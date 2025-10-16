Общество

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты отмечают 17 октября

История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты неразрывно связана с датой 17 октября 1987 года. В тот день более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода.

Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав человека, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав. Соответствующие заявления начертаны на Памятном камне, который был открыт в тот день.

С тех пор люди самых разных сословий, убеждений и социального происхождения ежегодно собираются 17 октября, чтобы подтвердить неизменность своей позиции и продемонстрировать солидарность с малоимущими. Такие же памятные камни были открыты во многих странах мира, и они являются местом сбора для проведения дня. Один такой камень находится в саду центральных учреждений Организации Объединенных Наций, и именно около него проводится торжественная церемония, ежегодно организуемая Секретариатом Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

В 1992 году своей резолюцией (A/RES/47/196) Генеральная Ассамблея ООН объявила 17 октября Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты и призвала все государства посвящать этот день проведению и пропаганде, в зависимости от специфики страны, конкретных мероприятий, связанных с ликвидацией нищеты и бедности. А целью проведения этого дня является повышение осведомленности о необходимости борьбы за ликвидацию нищеты и бедности во всех странах.

В мире со столь развитой экономикой, технологиями и наличием финансовых ресурсов является недопустимым то, что миллионы людей живут в крайней нищете. Нищета — это не просто экономическая проблема, это лишение людей возможности вести достойную жизнь и осуществлять свои права, в том числе на безопасные условия труда и жизни, достаток здоровой пищи, доступ к правосудию и здравоохранению и так далее, пишет Calend.ru.

Согласно данным ООН, 736 миллионов человек живут за чертой бедности, то есть на 1,90 долл. США в день, а к 2030 году 7% населения Земли, или 575 млн человек, могут оказаться в условиях крайней бедности.

Пандемия COVID-19, охватившая мир в 2020 году, привела к тому, что десятилетия прогресса в борьбе с бедностью и крайней нищетой были обращены вспять. По данным Всемирного банка, в результате кризиса примерно 150 млн человек оказались в нищете, причем большинство этих людей живут в Южной Азии и в странах к югу от Сахары, где уровень бедности уже высок. Эти новые бедные пополнили ряды 1,3 млрд человек, уже живущих в условиях многомерной и постоянной бедности, у которых во время пандемии усугубились уже существовавшие проблемы. Фактически меры, принятые для ограничения распространения пандемии, часто еще больше загоняли их в нищету — неформальная экономика, которая позволяет выживать многим людям, живущим в бедности, практически не функционировала во многих странах.

В резолюции Ассамблея призвала межправительственные и неправительственные организации оказывать государствам, по их просьбе, содействие в организации национальных мероприятий в связи с проведением дня и просила Генерального секретаря принимать необходимые меры в рамках имеющихся ресурсов для обеспечения успешного проведения дня Организацией Объединенных Наций.