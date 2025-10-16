Общество

В Великих Луках изменили состав временной комиссии гордумы по вопросам здравоохранения

На очередном заседании Великолукской городской Думы был рассмотрен и утверждён вопрос о внесении изменений в решение от 17 марта 2023 года №4 «О создании временной комиссии Великолукской городской Думы по вопросам здравоохранения», сообщили Псковской Ленте Новостей в городской Думе.

Фото: Великолукская городская Дума

Изменения приняты в соответствии с федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом городского округа «Город Великие Луки» и регламентом городской Думы.

Слова «депутата Великолукской городской Думы» в документе заменены на «заместителя главы администрации города Великие Луки». Также из состава комиссии исключена Екатерина Панова и включена депутат Марина Усачева.

Напомним, что целью работы комиссии является содействие в решении актуальных вопросов, связанных с системой здравоохранения города, а также выработка предложений по улучшению качества и доступности медицинской помощи для жителей Великих Лук.