Общество

В прокуратуре псковичам рассказали об условиях целевого поступления в ведомственные вузы

Старший помощник прокурора Псковской области по кадрам Надежда Алехина и старший помощник прокурора по связям со СМИ и общественностью Рахиба Сулейманова в ходе онлайн-брифинга в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) подробно разъяснили процедуру отбора абитуриентов для целевого обучения в университетах прокуратуры.

Ежегодно прокуратура Псковской области участвует в программе целевого набора для обеспечения органов ведомства квалифицированными кадрами. Вузами-партнерами являются Санкт-Петербургский юридический институт (филиал Университета прокуратуры РФ) и Саратовская государственная юридическая академия.

Прием документов от кандидатов начинается в феврале и продолжается до 1 апреля. Абитуриентам необходимо обратиться в кадровое подразделение прокуратуры области или в территориальную прокуратуру по месту жительства.

«Процесс отбора многоэтапный. Сначала мы проводим собеседование, чтобы узнать о кандидате, его окружении и возможных ограничениях. Уже на этом этапе можно понять, есть ли смысл продолжать участие», — отметила Надежда Алехина.

После собеседования кандидат предоставляет полный пакет документов, который проходит тщательную проверку. Обязательным этапом является психологическое обследование. Ключевым фактором для допуска к конкурсу являются результаты ЕГЭ.

В заключении договора о целевом обучении будет отказано в следующих случаях:

Наличие судимости или неоднократное привлечение к административной ответственности;

Непрохождение конкурса из-за низких баллов ЕГЭ;

Предоставление поддельных документов или недостоверных сведений;

Состояние здоровья, которое не позволяет работать в органах прокуратуры. Основными медицинскими барьерами, по словам Надежды Алехиной, являются противопоказания, указанные в справке по форме 086/у, особенно со стороны терапевта и невролога.

«Конкурс достаточно высокий — примерно три человека на место. Приходят все хорошие ребята, поэтому выбирать лучших из лучших всегда сложно», — добавила старший помощник прокурора по кадрам.

Выпускники, обучавшиеся по целевому направлению, обязаны отработать не менее пяти лет в органах прокуратуры Псковской области.

«Если молодой специалист понимает, что не справляется с обязанностями, и принимает решение уволиться раньше срока, он обязан полностью компенсировать государству затраты на свое обучение. Сумма возмещения фиксируется в договоре при его заключении», — подчеркнула Рахиба Сулейманова.

В ведомственных общежитиях студенты живут по два человека в комнате, созданы все необходимые условия для комфортного проживания.