В прокуратуре псковичам рассказали об условиях целевого поступления в ведомственные вузы

Старший помощник прокурора Псковской области по кадрам Надежда Алехина и старший помощник прокурора по связям со СМИ и общественностью Рахиба Сулейманова в ходе онлайн-брифинга в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) подробно разъяснили процедуру отбора абитуриентов для целевого обучения в университетах прокуратуры.
Ежегодно прокуратура Псковской области участвует в программе целевого набора для обеспечения органов ведомства квалифицированными кадрами. Вузами-партнерами являются Санкт-Петербургский юридический институт (филиал Университета прокуратуры РФ) и Саратовская государственная юридическая академия.
Прием документов от кандидатов начинается в феврале и продолжается до 1 апреля. Абитуриентам необходимо обратиться в кадровое подразделение прокуратуры области или в территориальную прокуратуру по месту жительства.
После собеседования кандидат предоставляет полный пакет документов, который проходит тщательную проверку. Обязательным этапом является психологическое обследование. Ключевым фактором для допуска к конкурсу являются результаты ЕГЭ.
В заключении договора о целевом обучении будет отказано в следующих случаях:
Выпускники, обучавшиеся по целевому направлению, обязаны отработать не менее пяти лет в органах прокуратуры Псковской области.
В ведомственных общежитиях студенты живут по два человека в комнате, созданы все необходимые условия для комфортного проживания.