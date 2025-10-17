Общество

Определены нормы написания слова интернет

Слово «интернет», написание которого изначально было допустимо только с большой буквы, сейчас можно писать как с маленькой, так и с заглавной буквы, оба варианта являются нормативными и закреплены в словарях, сообщила заведующая лабораторией лексикографии Государственного института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская.

«В современном русском языке оба варианта написания – "интернет" и "Интернет" – являются нормативными. В настоящее время авторитетные словари и справочники фиксируют два равноправных варианта написания – как со строчной, так и с прописной буквы. Это означает, что выбор за автором», - сказала Ольховская.

Она добавила, что написание данного слова с маленькой буквы стало повсеместной практикой, кроме официальных документов - там чаще всего слово пишется с большой буквы, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, изначально слово «интернет» писалось исключительно с большой буквы, нередко еще и в кавычках, потому что воспринималось как имя собственное, название конкретной информационной сети наряду с другими подобными.

«Со временем эта сеть стала наиболее распространенной, и значение слова переосмыслилось. Оно стало обозначать один из способов связи, такой же, как радио, телефон или телеграф. Соответственно, изменилось и написание», - отметила Ольховская.

Уточняется, что данное правило не распространяется на такие слова, как «Сеть» и «Паутина» в значении глобального интернета.

«(Данные слова - ред.) рекомендуется писать с заглавной буквы. Это помогает отличить техническое значение от обычного. Например, рыболовная сеть. В сочетаниях Всемирная паутина и Всемирная сеть с прописной буквы пишется уже прилагательное», - заключила Ольховская.