Общество

Репортаж из Грузии… в Пскове

Иногда, чтобы попасть в Грузию, не нужно покупать билет на самолёт. Достаточно открыть дверь GURAVI и вот ты уже среди ароматов, разговоров, специй и тёплого света.

Приходите поесть хинкали, но быстро понимаете, что здесь это не просто блюдо, а национальная гордость. В GURAVI более десяти видов хинкали, и каждый со своим характером.

Классические с говядиной и свининой - сочные и правильные. С бараниной - насыщенные и ароматные, с курицей и копчёным сулугуни - мягкие и сливочные, с грибами и картофелем - уютные, как домашний ужин.

А вот неожиданная находка - хинкали Том-Ям. Креветки, сливочный соус и лёгкая остринка создают яркий, азиатско-кавказский дуэт. Такого в Пскове не подают больше нигде.

«Мы хотели, чтобы каждый нашёл вкус по душе», - говорят в GURAVI. Поэтому здесь можно заказать не только варёные, но и жареные хинкали - золотистые, хрустящие, с насыщенным ароматом.

Всё готовится с вниманием к деталям и душой. И пока в зале звучит тихая грузинская музыка, кажется, что где-то за окном не Псков, а солнечный Тбилиси.

GURAVI - не просто ресторан, а кусочек солнечной Грузии, где тепло начинается не с климата, а с кухни.

Ресторан GURAVI располагается в Пскове на Октябрьском проспекте, д. 40. Телефон: 8 (900) 990-40-40.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjeTyiyM