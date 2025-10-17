Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
вишневый сквер
Денис Иванов об округе №15
Нам любые дОроги дорОги...
Гений уездного города
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
Города для людей
нацпроект меняет учреждения культуры
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Общество 17.10.2025 12:390 Посетить базу отдыха «Озерное» сможет победитель конкурса ПЛН «Народный репортер» 18.10.2025 10:060 ГОСТ на упаковку жидкостей для вейпов изменят до конца года 18.10.2025 09:460 Всемирный день конфет празднуют 18 октября  18.10.2025 09:260 Репортаж из Грузии… в Пскове 18.10.2025 09:210 Определены нормы написания слова интернет 17.10.2025 21:200 Круглый стол на тему безопасности правоохранительных органов прошёл в Пскове
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:480 В России назвали размер зарплаты бедных 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 12.10.2025 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 13.10.2025 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Репортаж из Грузии… в Пскове

18.10.2025 09:26|ПсковКомментариев: 0

Иногда, чтобы попасть в Грузию, не нужно покупать билет на самолёт. Достаточно открыть дверь GURAVI и вот ты уже среди ароматов, разговоров, специй и тёплого света.

 

Приходите поесть хинкали, но быстро понимаете, что здесь это не просто блюдо, а национальная гордость. В GURAVI более десяти видов хинкали, и каждый со своим характером.

 Классические с говядиной и свининой - сочные и правильные. С бараниной - насыщенные и ароматные, с курицей и копчёным сулугуни - мягкие и сливочные, с грибами и картофелем - уютные, как домашний ужин.

А вот неожиданная находка - хинкали Том-Ям. Креветки, сливочный соус и лёгкая остринка создают яркий, азиатско-кавказский дуэт. Такого в Пскове не подают больше нигде.

«Мы хотели, чтобы каждый нашёл вкус по душе», - говорят в GURAVI. Поэтому здесь можно заказать не только варёные, но и жареные хинкали - золотистые, хрустящие, с насыщенным ароматом.

Всё готовится с вниманием к деталям и душой. И пока в зале звучит тихая грузинская музыка, кажется, что где-то за окном не Псков, а солнечный Тбилиси.

GURAVI - не просто ресторан, а кусочек солнечной Грузии, где тепло начинается не с климата, а с кухни.

Ресторан GURAVI располагается в Пскове на Октябрьском проспекте, д. 40. Телефон:  8 (900) 990-40-40.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjeTyiyM

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 230 человек
18.10.2025, 10:060 ГОСТ на упаковку жидкостей для вейпов изменят до конца года 18.10.2025, 09:460 Всемирный день конфет празднуют 18 октября  18.10.2025, 09:260 Репортаж из Грузии… в Пскове 18.10.2025, 09:210 Определены нормы написания слова интернет
18.10.2025, 09:000 Движение транспорта ограничат 18 октября на улице Леона Поземского в Пскове 17.10.2025, 22:000 Сезон ремонта дорог завершается в Псковском районе 17.10.2025, 21:400 В России может появиться доплата к пенсии за трудовой стаж 17.10.2025, 21:200 Круглый стол на тему безопасности правоохранительных органов прошёл в Пскове
17.10.2025, 21:000 80 семей с детьми Опочецкого района получили продуктовую помощь 17.10.2025, 20:400 Первые памятные значки «За регулярное донорство» вручили в Псковской области 17.10.2025, 20:200 Штраф сто тысяч рублей назначил суд великолучанину за фиктивную постановку на учет иностранца 17.10.2025, 20:000 В Псковской области подвели итоги второго этапа конкурса «Народный участковый - 2025»
17.10.2025, 19:400 Новую производственную площадку открыла фабрика «Псков-Полимер» 17.10.2025, 19:290 ДТП произошло на улице Вокзальной в Пскове 17.10.2025, 19:200 Восемь новых знаков туристской навигации установили в Пушкинских Горах 17.10.2025, 19:000 Выставка Псковского музея «Три художника» открылась в Кириллове
17.10.2025, 18:400 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 18 октября 17.10.2025, 18:200 Ярмарка мастеров пройдёт в Пскове 18 октября 17.10.2025, 18:000 Росгвардия разъяснила псковичам правила покупки многозарядного гладкоствольного оружия 17.10.2025, 17:400 Биохакер раскрыл секрет хорошей памяти и крепкой печени
17.10.2025, 17:220 День в истории ПЛН. 17 октября 17.10.2025, 17:180 «Семейные ценности»: Вера и подвиг. ВИДЕО 17.10.2025, 17:170 Более 1000 работ в год: Псковстат отмечает Всемирный день статистики 17.10.2025, 17:150 Психолог дал псковичам советы перед свиданием
17.10.2025, 17:130 Суд рассматривает ряд исков по обеспечению теплоснабжения в Острове-3  17.10.2025, 17:080 Администрация Великих Лук за год рассмотрела 10 610 обращений граждан 17.10.2025, 17:040 Александр Козловский: Россия и Китай продолжают наращивать торгово-экономические отношения 17.10.2025, 17:010 «Либо ты разрушаешься, либо собираешь себя заново»: псковичка назвала способ жить после потери близкого
17.10.2025, 16:560 Мусор загорелся на балконе на улице Льва Толстого в Пскове. ВИДЕО 17.10.2025, 16:540 Жителя Беларуси арестовали за серию краж виски в Дно 17.10.2025, 16:530 Фотофакт: Антитеррористические учения проводят в Новосокольниках 17.10.2025, 16:510 Почти 200 отцов в Псковской области получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
17.10.2025, 16:450 «Хайпожоры»: Конец свободного интернета и госуслуги в руках доверенных лиц. ВИДЕО 17.10.2025, 16:390 СОЦПРОФ: Материнский капитал — это инвестиция в будущее России, а не просто выплата 17.10.2025, 16:290 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 октября 17.10.2025, 16:280 Партия винограда весом 20 тонн запрещена к ввозу в Себежском районе
17.10.2025, 16:220 Профсоюз военнослужащих в Псковской области возглавил Вячеслав Красоткин 17.10.2025, 16:130 Максим Борисюк стал и. о. главврача псковского перинатального центра 17.10.2025, 16:120 Движение на улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках ограничат для спила аварийного дерева 17.10.2025, 16:060 «Воспитание в свободе и любви»: многодетная псковичка рассказала, как растит детей после потери супруга 
17.10.2025, 15:580 «Дневной дозор»: Должны ли безработные оплачивать свою медстраховку? 17.10.2025, 15:560 Альфа-Банк поддержал проект «Серебряный старт» в Пскове 17.10.2025, 15:530 Ограничение движения на улице Луговой в Пскове продлили до 24 октября 17.10.2025, 15:430 Математический кабинет имени Ковалевской открыли в Великолукском медколледже
17.10.2025, 15:400 Антон Мороз: Дизайн-код — необходимый инструмент для развития города 17.10.2025, 15:360 Псковский слесарь представил два изобретения на региональном конкурсе 17.10.2025, 15:290 Вдова псковского священника поделилась впечатлениями от встречи с Путиным 17.10.2025, 15:260 В Госдуме рассмотрят проект о круглогодичном призыве на военную службу
17.10.2025, 15:190 Обновленный «пентагон», «живопись» музыкальной школы и проблемный проезд на Завеличье 17.10.2025, 15:140 Свыше 130 тысяч человек в Псковской области уже вакцинировались от гриппа 17.10.2025, 15:130 Помощь без формальностей: псковичам назвали принципы работы фонда «Защитники Отечества» 17.10.2025, 15:070 Мастерская «Гвозди» в Пскове отпразднует 10-летие спектаклем «Не спать!»
17.10.2025, 15:050 В Пскове завершилось обучение инспекторов ФСИН 17.10.2025, 15:011 Фотофакт: Движение перекрывают на площади Победы в Пскове из-за ралли 17.10.2025, 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 17.10.2025, 14:520 Полуфиналистки «Мисс и Миссис Псков-2025» приняли участие в титульной фотосессии
17.10.2025, 14:490 Осенний фестиваль профессий для школьников пройдет 20 октября в Пскове 17.10.2025, 14:450 Менее чем за неделю на Солнце зарегистрировали 87 вспышек 17.10.2025, 14:310 Сотрудники спортшколы «Экспресс» вышли на субботник в Великих Луках 17.10.2025, 14:270 Водитель Renault сбил девочку на пешеходном переходе в Гдове
17.10.2025, 14:130 Срок явки в военкомат по электронной повестке хотят ограничить 30 днями 17.10.2025, 14:110 Комитет ветеринарии Псковской области взял «золото» на главной агровыставке страны 17.10.2025, 14:080 Правительство продлило возможность заключения соглашений о стабилизации цен 17.10.2025, 13:580 «Пастырь. Защитники Отечества»: Монах Анания. ВИДЕО
17.10.2025, 13:570 В Псковском филиале университета ФСИН завершились курсы повышения квалификации 17.10.2025, 13:420 Муниципальный вестник: KPI для новых глав 17.10.2025, 13:370 Нам любые дОроги дорОги... 17.10.2025, 13:250 Псковский губернатор призвал соотечественников из Прибалтики не ждать депортации и переезжать в РФ
17.10.2025, 13:220 В Великих Луках насчитали 733 торговых объекта 17.10.2025, 13:170 Отпустившего пьяного водителя в Дедовичах майора полиции лишили звания  17.10.2025, 13:070 В Мелитополе высадили аллею псковской и запорожской молодежи 17.10.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Вера и подвиг
17.10.2025, 12:540 Каждый дееспособный гражданин РФ должен платить в ФОМС – Виктор Антонов 17.10.2025, 12:460 В фандоматы на псковском вокзале с января по сентябрь сдали 5,5 тысячи единиц вторсырья 17.10.2025, 12:390 Посетить базу отдыха «Озерное» сможет победитель конкурса ПЛН «Народный репортер» 17.10.2025, 12:300 В жилом доме в Бежаницах загорелась сажа в дымоходе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru