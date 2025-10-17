Общество

Число получателей единого пособия на детей достигло почти 10 млн

Число получателей единого пособия на детей и беременных достигло почти 10 млн. При этом каждый год фиксируется около 15 млн обращений за такой выплатой, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Главной целью этого пособия выступает компенсация нехватки доходов для семей. Сама выплата может быть назначена с момента регистрации беременности и до достижения ребенком 17 лет.

Однако процесс назначения пособия достаточно сложный, ведь необходимо учитывать множество факторов — все денежные доходы семьи, ее состав и наличие имущества, пояснили в пресс-службе Социального фонда России (СФР). Не всем заявителям удается получить льготу с первого раза: в 2024-2025 годах положительные решения составили около 60%. В некоторых случаях семьи получают выплаты после повторного обращения.

Как пояснили в Минтруде, отказ может быть вынесен, если семья не соответствует критериям для получения адресной помощи — например, если в заявлении указаны недостоверные данные или если у родителей слишком высокие доходы, либо за последний год у них отсутствовал заработок или он оказался ниже минимальных требований без объективных причин, пишут «Известия».

«То есть единое пособие — это мера, которая нацелена на снижение уровня бедности. Оно адресовано тем семьям, которые находятся в состоянии «системной бедности» — в частности, из-за малооплачиваемой занятости», — подчеркнула проректор, директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.