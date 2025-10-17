Общество

Котята рыси попали в фотоловушку в Псковской области

Двое рысят попали в фотоловушку в Псковской области, сообщили в группе «Лесной репортёр | Походы и туризм» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Лесной репортёр | Походы и туризм» / «ВКонтакте»

Автор поста, блогер Гарри Невельский, изначально предложил подписчикам угадать, что за животные попались в объектив фотоловушки.

В комментариях псковичи стали делиться фактами о том, что неоднократно видели этих животных на территории области. По словам очевидцев, рыси были замечены у невельской деревни Кубок, а также в Себежском районе.