Общество

В Псковском филиале университета ФСИН состоялся день открытых дверей

Старшеклассники средних общеобразовательных организаций Пскова стали участниками дня открытых дверей, который состоялся в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Будущих абитуриентов и их родителей приветствовали руководство образовательной организации и представители УФСИН России по Псковской области, которые подробно рассказали об особенностях приемной кампании 2026 года, порядке зачисления в образовательную организацию на места за счет средств федерального бюджета.

Участники дня открытых дверей ознакомились с материально-технической базой образовательной организации, увидели спортивный зал, столовую и общежития, а также учебные аудитории.

Кроме того, будущие абитуриенты узнали об истории образовательной организации, посетив музейную экспозицию и увидев видеофильм о Псковском филиале университета ФСИН России.