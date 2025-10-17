Общество

Для псковичей старше 60 лет проведут бесплатные лекции о профилактике гриппа

С 20 по 31 октября в Псковской области будет работать специальный лекторий «Санпросвет», предназначенный для граждан старше 60 лет. Мероприятие направлено на укрепление здоровья и профилактику сезонных заболеваний в самой уязвимой возрастной группе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Псковской области

Организаторами выступают управление Роспотребнадзора по Псковской области при поддержке региональных партнеров, включая всероссийские общественные движения «Волонтеры-медики» и «Движение Первых». В рамках лектория эксперты поделятся самыми актуальными рекомендациями по защите от гриппа и ОРВИ, а также подробно расскажут о важности и правилах вакцинации для людей зрелого возраста.

Все лекции пройдут в формате живого диалога. Участники смогут получить персональные консультации и задать специалистам Роспотребнадзора и волонтерам любые интересующие вопросы.

Для организаций, территориальных общественных самоуправлений и советов ветеранов, которые хотели бы провести подобную лекцию для своих участников, организована прямая телефонная линия для заявок: 8 (8112) 66-45-23.