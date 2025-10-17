Общество

Каждый третий россиянин проводит в интернете более шести часов в день — исследование

Каждый третий россиянин проводит в онлайне более шести часов в день, а среднее время пребывания в Сети составляет чуть больше 4,5 часа, говорится в исследовании сервиса «Яндекс Ритм».

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

«Современные пользователи рассматривают интернет в качестве площадки для проведения собственного времени. Согласно исследованию, 83% россиян ежедневно заходят в Сеть, чтобы провести время за скроллингом лент. При этом среднее время пребывания в Сети составляет 4 часа 35 минут в день, а каждый третий пользователь проводит онлайн более шести часов ежедневно», — сообщают в исследовании.

Кроме этого, почти 70% респондентов признались, что пользуются интернетом перед сном, а каждый второй совершает покупки в вечерние часы, пишет «Прайм».

При этом почти половина пользователей отметили, что часто устают от объема информации в интернете и еще столько же испытывают раздражение, когда долго не могут найти нужный контент или товар. Еще треть россиян пожаловались на большое количество неинтересного контента и предложений, из-за чего поиск занимает больше времени и может вызывать усталость.

«Наиболее популярными действиями в интернете остаются: отправка личных сообщений (63%) и просмотр страниц интернет-магазинов (59%). При этом 32% пользователей уже совершают покупки через социальные сети, что демонстрирует растущую интеграцию коммерции и контентных платформ в повседневные привычки российских пользователей», — уточняется в исследовании.