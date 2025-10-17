Общество

Юристы проведут бесплатные консультации для псковских участников СВО

Бесплатные юридические консультации для участников специальной военной операции и членов их семей пройдут в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Пскове в четверг, 24 октября, специалисты Ассоциации юристов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения партии.

Мероприятие состоится по адресу: улица Гоголя, дом 9, с 10:00 до 12:00. Юристы окажут правовую поддержку по юридическим и правовым вопросам.

Записаться на очную консультацию можно по телефону: 66-25-12. По этому же номеру в указанное время будет работать «горячая линия» для тех, кто не имеет возможности приехать лично.

Кроме того, приемы будут организованы на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и районных центрах области.

Напомним, тематические единые дни приема участников СВО и членов их семей на площадке приемных партии «Единая Россия» проходят каждый месяц. Их посвящают вопросам в различных сферах. Поддержка участников СВО и членов их семей является приоритетным направлением народной программы партии.