Общество

Уха из ассорти рыб на сливках в ресторане «СтругановЪ»: кулинарная классика с видом на историю

Ресторан «СтругановЪ» предлагает гостям погрузиться в атмосферу особого наслаждения, сочетая вкусы традиционных русских блюд с панорамным видом на историческую часть города. Особое место в меню первых блюд занимает уха из ассорти рыб на сливках, которая влюбляет в себя посетителей с первой ложки.

Блюдо готовят по тщательно продуманному рецепту: в нежном рыбном бульоне гармонично сочетаются сёмга и судак. Кулинары ресторана добавляют в уху лук-порей, репчатый лук, морковь и сладкий перец - эти ингредиенты придают супу особую глубину вкуса. Завершающий штрих - сливки, которые делают текстуру ухи бархатистой и изысканной.

Посетители ресторана отмечают, что трапеза превращается в особенное событие: пока они наслаждаются блюдами, их взгляд скользит по живописному виду города.

В ресторане «СтругановЪ» традиции русской кухни оживают в современном исполнении, превращая обед или ужин в особое событие.

Ресторан расположен на Красноармейской набережной, дом 16 А.

Телефон: 8-900-990-09-90.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjdhHg1D