Общество

Псковских школьников приглашают принять участие в олимпиаде «Звезда»

В Псковской области открылась регистрация для участия в олимпиаде «Звезда», организованной региональным отделением Союза машиностроителей России совместно с Псковским государственным университетом (ПсковГУ), сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союзмаша Александр Козловский.

Изображение: Псковское региональное отделение «СоюзМашПсков»

Очная форма продлится с 5 по 30 ноября. Олимпиаду можно будет написать:

в Пскове в ПсковГУ;

в Великих Луках в филиале ПсковГУ и школе №12;

в Себежской средней общеобразовательной школе;

в Опочецкой средней общеобразовательной школе №4.

Также проверить свои знания можно будет онлайн с 20 октября по 30 ноября.

Пройти регистрацию и узнать подробности можно по ссылке.