Псковских школьников приглашают принять участие в олимпиаде «Звезда»

В Псковской области открылась регистрация для участия в олимпиаде «Звезда», организованной региональным отделением Союза машиностроителей России совместно с Псковским государственным университетом (ПсковГУ), сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союзмаша Александр Козловский.
Изображение: Псковское региональное отделение «СоюзМашПсков»
Очная форма продлится с 5 по 30 ноября. Олимпиаду можно будет написать:
Также проверить свои знания можно будет онлайн с 20 октября по 30 ноября.
Пройти регистрацию и узнать подробности можно по ссылке.