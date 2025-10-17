Общество

Новый врач-инфекционист приступил к работе в Пскове

В Псковской областной инфекционной клинической больнице появился новый врач-инфекционист детского инфекционного отделения Андрей Погребцов, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

В 2020 году специалист окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия». В 2022 году Андрей Погребцов завершил ординатуру по направлению «Инфекционные болезни» и получил квалификацию врача-инфекциониста.

До переезда в Псковскую область он работал врачом-инфекционистом в Алтайском краевом противотуберкулезном диспансере. Успев немного поработать в Псковской инфекционной больнице, Андрей Погребцов поделился своими первыми впечатлениями.

«Работа с детьми – это моё призвание, и здесь, в инфекционной больнице, у меня появилась замечательная возможность развиваться в этом направлении, получая бесценный практический опыт. Но больше всего я хочу отметить невероятно тёплый и дружелюбный коллектив! Меня приняли очень радушно, и я искренне рад своим новым коллегам. В ординаторской царит по-настоящему командная атмосфера – всегда подскажут, помогут и поддержат», - сказал врач.