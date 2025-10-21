Общество

Виктор Антонов: Сегодня достаточно три-четыре дня отдыха на Новый год

Новогодние праздники 2025–2026 годов в России продлятся 12 дней подряд - с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года включительно. Депутат Псковского областного Собрания, заслуженный врач Российской Федерации, многие годы возглавлявший Псковскую областную клиническую больницу, Виктор Антонов категорически не поддерживает почти двухнедельные новогодние выходные. На его взгляд, тунеядство — непозволительная роскошь для России в столь трудные для нее времена.

«Война идёт (специальная военная операция - ред.), государство наше воюет с НАТО. Война, какие отдыхи? Надо день и ночь работать сегодня, не восемь часов, а двенадцать. Всем! Всей страной двенадцать часов с одним выходным, или лучше без выходных. Нужно делать патроны, снаряды, дроны, всё. Государство надо как-то взбодрить в этом плане, а мы про выходные. Раньше выходили на ленинские субботники, так называемые, в апреле, а потом подбивали не просто, сколько людей вышло, а подбивали, сколько произвели машин, носок, чулок, парт. Вот в этом плане считалось, сколько сделали люди бесплатно для своего родного государства. А сегодня что? Куршевель, Турция, денежки отвозить туда, ещё куда-нибудь, да? На эти 12 дней. Шикарно живём», - высказал возмущения Виктор Антонов в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

По его мнению, сегодня все жители России должны трудиться для обеспечения экономической стабильности страны и помогать фронту и мирному населению в зоне боевых действий.

«Не волонтеры должны делать это, сетки и одежду, и всё остальное, а вся государственная мощь. Надо сделать ровно столько, чтобы напиться, пропиться и просохнуть. Три дня, четыре (дня отдыха - ред.) достаточно», - заключил парламентарий.