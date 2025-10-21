Общество

Иноагента Варламова* внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес блогера Илью Варламова* (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

В августе агентство РИА Новости сообщило, что Варламов не выплатил штраф, назначенный ему за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Согласно судебным документам, Варламов в феврале 2023 года опубликовал видео, в котором выразил негативное отношение к российским войскам. В июне 2024 года суд назначил блогеру штраф по статье о дискредитации ВС России.

До этого юристы заявили, что блогер может потерять московскую квартиру после приговора по делу о фейках. Речь идет о двухкомнатной квартире блогера площадью 64 квадратных метра в Северном Тушино. Ее стоимость оценивают в 11 млн рублей.

Ранее в Брянске вынесли оправдательный приговор блогеру по делу о клевете и реабилитации нацизма, пишет «Газета.Ру».

