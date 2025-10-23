Псковcкая обл.
Общество

Остались последние метры: строительство «Надвратного дома» завершается в псковском комплексе «ТЭЦ на Великой»

23.10.2025 11:33|ПсковКомментариев: 0

В самом сердце Пскова, на месте бывшей городской ТЭЦ, завершается строительство уникального жилого комплекса «ТЭЦ на Великой». Проект, ставший отличным примером современного эксклюзивного строительства и редевелопмента, входит в свою финальную стадию. Осталось всего две квартиры в корпусе «Надвратный дом» - это исключительный и, возможно, последний шанс стать частью этого уникального мира, сообщил Псковской Ленте Новостей застройщик.

Масштаб и амбиции:

«ТЭЦ на Великой» — это не просто жилой комплекс, это тщательно продуманный мини-город, где история встречается с будущим. Территория объединяет три жилых корпуса: «Курдонер» и «Патио» (уже успешно сданы и заселены) и завершающий стройку «Надвратный дом». 

 

Вся концепция включает также отель «Мстиславский» и будущий семиэтажный видовой гранд-отель «Станция» — самую большую в Пскове гостиницу категории 4+, открытие которой запланировано на апрель 2026 года. Резиденты комплекса будут иметь привилегированный доступ к его роскошной инфраструктуре: современному SPA-комплексу, изысканному ресторану, уютному бару и культурному центру «Атриум».

История успеха и архитектурная ценность:

Идея застройки территории бывшей ТЭЦ, озвученная в 2018 году, вызвала широкий общественный резонанс. Проект был амбициозен: создать совершенно уникальный клубный комплекс, лишенный типовой застройки, по концепции лауреата Госпремии, архитектора с мировым именем Никиты Явейна и его «Бюро 44». Многие тогда сомневались в его реализации, но сегодня «ТЭЦ на Великой» — это успешно реализованный проект, который не только радует своих жильцов, но и стал образцом гармоничного сочетания современной архитектуры с историческим обликом Пскова.

Кому подойдет эксклюзивная недвижимость «ТЭЦ на Великой»?

  • Для жизни: идеальный выбор для тех, кто ценит гармонию между динамичной городской жизнью и возможностью спокойного уединения. Здесь важна безупречная репутация проекта, круг респектабельных соседей и, безусловно, безопасность — закрытая территория комплекса обеспечивает спокойствие для всей семьи, позволяя детям беззаботно гулять, а взрослым — отдыхать и заниматься спортом.
  • Для инвестиций: уникальные квадратные метры в самом центре Пскова — это не просто жилье, это высоколиквидный актив и идеальная возможность для организации стабильного пассивного дохода. Подобные объекты только растут в цене, становясь все более ценным приобретением.

«Надвратный дом» — это воплощение клубного формата: всего шесть эксклюзивных квартир площадью от 72 до 88 квадратных метров (по три на втором и третьем этажах). Несмотря на то, что строительство находится на финальном этапе, из всех шести квартир в свободной продаже осталось... всего две! Это красноречивое подтверждение исключительной востребованности и успешности проекта.

 

Парадный фасад «Надвратного дома» сам по себе является произведением искусства, притягивающим взгляды с улицы Советской. Отделка из ригельного кирпича не только подчеркивает статус, но и гармонично перекликается с историческим обликом крепостной стены Окольного города, филигранно вписывая новое строительство в архитектурный ансамбль исторического центра Пскова.

Не упустите свой шанс!

Возможность приобрести жилье в таком знаковом месте появляется раз в жизни. Эти две оставшиеся квартиры — ваш последний шанс стать обладателем эксклюзивной недвижимости в уникальном комплексе «ТЭЦ на Великой». Завтра может быть поздно.

Для получения подробной информации и организации просмотра свяжитесь с отделом продаж по телефону: 8-911-887-87-20.

Реклама: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Советской». ИНН: 6027184973. Erid: 2SDnjcbFkbR 

Источник: Псковская Лента Новостей
