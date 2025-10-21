Общество

Лучшее место в Пскове для ценителей баранины

У баранины есть особый характер. Она требует терпения, уважения и правильных рук. Если повару не хватает чувства меры, мясо обидится, станет сухим и жёстким. Но когда всё сделано с любовью, баранина благодарит щедро - мягкостью, ароматом и тем самым густым вкусом.

В Пскове это понимают в GURAVI - ресторане грузинской кухни. Здесь мясо не просто жарят, с ним разговаривают. На углях рождается сочный шашлык из баранины, замаринованный по всем правилам.

А потом приходит очередь люля-кебаба - блюда, в котором баранина показывает свой характер. Плотный фарш с говядиной, специи, жар, и никакой суеты. Здесь всё о вкусе, о той самой грубоватой простоте, которая делает еду настоящей.

Для тех, кто любит есть с ритуалом, здесь подают хинкали с бараниной. Каждая как отдельная история, завязанная узелком теста.

А если хочется настоящего уюта, стоит заказать бугламу. Это баранина, которая долго томится в собственном соку с овощами, луком и специями. Мясо становится таким мягким, что отходит от косточки без усилий. Бульон ароматный, согревающий тот самый, ради которого не жалко отложить все дела.

В GURAVI не пытаются «смягчить» характер баранины. Здесь её просто готовят правильно, с уважением, как делают в Тбилиси. И в этом, кажется, весь секрет: когда повар готовит не ради эффекта, а ради вкуса.

Если вы всё ещё считаете, что баранина - мясо на любителя, просто попробуйте её в GURAVI. Здесь шашлык дымится, люля хрустит от жара, а буглама заставляет забыть обо всём, кроме вкуса. Псков давно заслужил такую баранину.

