Общество

Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»

Начинается видеотрансляция нового выпуска программы «Летопись воинской славы Псковской земли». Тема нового выпуска - «Татарское иго и Господин Псков - миф или реальность?».

Псковский исследователь, историк, археолог Сергей Салмин даст определение понятию «иго», которое изменит представление радиослушателей о периоде татаро-монгольского владычества на Руси; а также представит доказательства, подтверждающие, что в этот период отечественной истории Псков обладал совершенно уникальным статусом.

Что такое «тамга»? Почему Псков принимал князей, которые бросали вызов Чингизидам? Ответы на эти и другие вопросы — в эфире. Ведущий — Олег Добрынин.

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.