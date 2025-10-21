Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»

Начинается видеотрансляция нового выпуска программы «Летопись воинской славы Псковской земли». Тема нового выпуска - «Татарское иго и Господин Псков - миф или реальность?».
Псковский исследователь, историк, археолог Сергей Салмин даст определение понятию «иго», которое изменит представление радиослушателей о периоде татаро-монгольского владычества на Руси; а также представит доказательства, подтверждающие, что в этот период отечественной истории Псков обладал совершенно уникальным статусом.
Что такое «тамга»? Почему Псков принимал князей, которые бросали вызов Чингизидам? Ответы на эти и другие вопросы — в эфире. Ведущий — Олег Добрынин.
Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.