Сергей Вострецов: Детей оболванивают холеные бабенки без мозгов из сериалов

Детей оболванивают холеные бабенки без мозгов из сериалов, заявил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов, комментируя в своем Telegram-канале ситуацию с рождаемостью.

Власти Ленинградской области обсудили рождаемость в регионе 21 октября на встрече с губернатором. Вице-губернатор по социальной политике Николай Емельянов заявил, что установки общества, в том числе получаемые через телевидение, негативно влияют на желание граждан заводить детей. Под их влиянием, считает чиновник, молодые люди делают ставку на карьеру вместо семьи.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что хотя Ленобласть и входит в пятерку по темпам роста населения, это происходит за счет приезда россиян из других регионов. Также региональные власти не устраивает тенденция ездить рожать в другие регионы: из 14 230 детей, поставленных на учет в Ленобласти, родились в ней только 6 166.

«Полностью согласен: оболванили наших детей псевдоценностями. Холеные бабенки без мозгов из американских сериалов и "Собчачки" с "Домом-2". Одна мишура и бред сумасшедшего. А если девочка не родит до 25-ти, вероятность того, что она родит трех и более детей, равна нулю. Два — и то уже будет роскошь. Дети, взаимовыручка и семья — вот, что должно быть главным в жизни. А не карьера, тачка и квартира. В гробу карманов нет. Наши отцы и деды жили впроголодь, с руин поднимали государство, но не забывали растить детей. У меня мама работала на заводе, отец — шахтер, вырастили пятерых ребятишек. И то, что я все донашивал за старшими, совсем не было для меня проблемой. Как и помощь родителям по дому и уход за малышами. Только упорный труд и уважение к семье делают нас людьми», — прокомментировал политик Сергей Вострецов.