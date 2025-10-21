Общество

​​Преференции для студентов вузов ФСИН перечислили псковским абитуриентам

В УФСИН России по Псковской области активно ведется набор кандидатов в ведомственные вузы ФСИН России​. Об этом, а также о системе приема и особенностях обучения рассказала начальник отделения комплектования и прохождения службы отдела кадров УФСИН Наталья Алексеева на онлайн-брифинге в эфире «ПЛН FM».​ ​

УФСИН России по Псковской области осуществляет набор кандидатов на поступление в Воронежский институт федеральной службы исполнения наказаний, а также в другие вузы. Всего территориальный орган комплектует пять ведомственных образовательных организаций. Наталья Алексеева обозначила, какие есть специализации, специальности и сроки обучения.

Псковский филиал университета ФСИН готовит сотрудников подразделений по исполнению наказаний без лишения свободы. ​Специальность — юриспруденция (специализация — организация исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества). Срок обучения составляет четыре года. Также готовят сотрудников подразделений режима и надзора по специальности юриспруденция (специализация — организация режима уголовно-исполнительной системы), срок обучения четыре года.

Вологодский институт права и экономики готовит сотрудников подразделений, выполняющих функции в сфере пробации. Специальность — социальная работа, специализация — пробация, срок обучения четыре года.

Санкт-Петербургский университет ФСИН России готовит сотрудников оперативных подразделений. Специализация — правоохранительная деятельность, специалист оперативного направления, срок обучения пять лет. ​Также ведется подготовка сотрудников подразделений воспитательной работы. Специальность — воспитательная и правовая деятельность, срок обучения пять лет.

Воронежский институт ФСИН готовит сотрудников подразделения инженерно-технического обеспечения. Срок обучения составляет пять лет.

Академия права и управления ФСИН осуществляет подготовку сотрудников подразделений психологической службы. Специальность — психология служебной деятельности, специализация — прикладная психология. Также готовят сотрудников подразделений тылового обеспечения. Специальность — тыловое обеспечение, специализация — тыловое обеспечение УИС. Срок обучения в обоих случаях составляет пять лет.

Известно, что бывший Псковский юридический институт некоторое время был филиалом Рязанской Академии, потом стал филиалом университета. По словам Натальи Алексеевой, это никак не отразилось на подготовке: «Образно говоря, вывеска меняется, а вуз как готовил специалистов, так и готовит».

«Если честно, меняется только само название образовательного учреждения, так как выпускали образовательные организации грамотных и трудолюбивых, достойных сотрудников. На сей день это и происходит, я в уголовно-справедливой системе с 2001-го года, всё на моих глазах, ничего не скрыть. Сотрудники достойные, с хорошим образованием. Смена названия на качество обучения никак не влияет», — поделилась своим опытом Наталья Алексеева.

​Обучение в ведомственных вузах ФСИН России бесплатное. ​Курсанты получают ежемесячное денежное довольствие, дополнительные стимулирующие выплаты и обеспечены форменным обмундированием (летнее и зимнее). ​Они проживают в общежитии на территории образовательных вузов и обеспечиваются трехразовым питанием.

​В период обучения курс засчитывается год за год, а после окончания образовательного учреждения период службы засчитывается год за полтора. ​Курсанты также получают отсрочку от Вооруженных сил на период прохождения службы в уголовно-исполнительной системе. ​После 10 лет службы наступает право на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья.