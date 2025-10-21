Мошенники начали выводить похищенные у россиян деньги через их знакомых

Мошенники пытаются обходить банковские блокировки, выводя похищенные деньги через знакомых и друзей жертв, сообщили в Т-Банке.
То есть если раньше злоумышленники убеждали жертву отправить деньги напрямую на карту подставного человека, теперь просят сделать это родственника или друга. Таким образом они стараются не привлекать внимания службы безопасности банка.
Но сами схемы обмана не меняются — мошенники по-прежнему звонят от имени Центробанка, правоохранительных органов, крупных брокеров или «Госуслуг». Изменилась лишь цепочка для вывода украденного, пояснили в банке.
Новый прием опасен тем, что жертва может не только потерять деньги, но и невольно вовлечь в мошенничество знакомых, пишет РИА Новости.
Эксперты призывают не верить в «безопасные счета» — перевести деньги на такой счет просят только мошенники. Кроме того, следует более внимательно относиться к просьбам знакомых, которые могут оказаться под влиянием злоумышленников. И при любом подозрении нужно звонить в банк по официальному номеру.