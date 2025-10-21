Общество

Вкус, саксофон и настроение: ресторан грузинской кухни GURAVI снова приглашает на вечер живой музыки

Вечер пятницы — время, когда хочется немного замедлиться, убрать телефон подальше и просто насладиться моментом. Именно такую атмосферу создаёт ресторан грузинской кухни GURAVI, где вкус встречается с музыкой, а уют — с радостью жизни.

Недавно здесь прошёл первый музыкальный вечер, и гости были в восторге. Поэтому команда GURAVI решила: пора повторить!

24 октября в 18:00 ресторан вновь наполнится живыми звуками саксофона и вокала.

А для полного настроения - любимые блюда грузинской кухни и бокал вина в хорошей компании.

Адрес: город Псков, Октябрьский проспект, дом 40.

Бронь столиков: 8 (900) 990-40-40

GURAVI - место, где каждый вечер превращается в историю, которую хочется повторить.

