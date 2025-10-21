Общество

В РФ создали посуду из отрубей с быстрым биоразложением

Студенты из Самарского государственного аграрного университета придумали и разработали специальный пресс, который делает одноразовую посуду из отрубей. Их цель — заменить пластиковую посуду, которая загрязняет природу, на экологичную альтернативу. Это особенно важно сейчас, когда в мире всё чаще вводят запреты на пластик.

Фото: пресс-служба Самарского государственного аграрного университета

Как объясняют авторы проекта, технология подходит для разных видов отрубей — пшеничных, овсяных, кукурузных. Такая посуда не только полностью разлагается в природе всего за 10–30 дней, но и может использоваться как корм для животных. Для сравнения: посуда из сахарного тростника разлагается до шести месяцев, из крахмала — до девяти, из бамбука — до пяти. Польская посуда из отрубей разлагается примерно за 30 дней, но российская разработка более гибкая и удобная для разных условий.

На сегодняшний день с помощью пресса можно производить, например, одноразовые тарелки и стаканы. Особенность пресса в том, что он работает на воздухе (по пневматическому принципу) и может быстро формировать изделия из разных видов сырья. Это особенно важно для России, где в разных регионах выращиваются разные культуры. В будущем команда хочет создать целую производственную линию, где все этапы от переработки зерна до выпуска готовой продукции будут объединены в один цикл. Это должно сделать производство дешевле, улучшить качество и помочь конкурировать с зарубежными аналогами, пишут «Известия».

«Проект отвечает актуальному экологическому тренду, а использование природного сырья в упаковке — действенный способ снижения негативного воздействия на окружающую среду. С 2025 года в России ужесточились нормативы по утилизации упаковки: производители обязаны перерабатывать 55% от массы выпущенной тары, а в ближайшие годы этот показатель увеличится до 100%. Однако биоразлагаемая упаковка все еще проигрывает пластиковой по цене, и это тормозит ее широкое распространение», — пояснила эколог и программный директор «Точка кипения — Новокузнецк» Варвара Михеева.