Общество

Семьи с доходом до 1,5 прожиточного минимума смогут получать пособия

Партия «Справедливая Россия – За правду» разработала законопроект, который предлагает увеличить число семей, имеющих право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, рассказал лидер СРЗП Сергей Миронов. Инициативу внесут в ГД 23 октября.

«По действующему законодательству, право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка возникает, если среднедушевой доход не превышает величину регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи. Партия «Справедливая Россия» предлагает изменить этот критерий и выплачивать пособие, если среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума», — пояснил парламентарий.

В 2025 году прожиточный минимум в РФ составил 17 733 рубля в месяц. В регионах его размер может быть как выше, так и ниже, пишут «Известия»

Авторы законопроекта считают, что инициатива поможет поддержать одиноких родителей, многодетные семьи и семьи с низкими доходами. По данным Росстата, за I квартал 2025 года численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 11,9 млн человек (8,1%).