Общество

Сергей Вострецов: Отказы в трудоустройстве из-за возраста остаются барьером

Проблемы трудоустройства предпенсионеров и пенсионеров в России в 2024–2025 годах осветил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Госдумы РФ и VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале. Он поделился своим мнением о текущих вызовах на рынке труда для этой категории граждан.

В 2024–2025 годах, на фоне демографического старения населения, экономического восстановления и острого кадрового дефицита, проблемы занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста остаются ключевыми вызовами российского рынка труда. По свежим данным министерства труда и социальной защиты РФ (Минтруд), Росстата и Социального фонда России (СФР) за 2024 год и первое полугодие 2025 года, около 8,2 млн россиян пенсионного возраста продолжают работать, но более 1,8 млн человек в возрасте 55+ сталкиваются с возрастной дискриминацией, региональными диспропорциями и недостатком адаптированных программ поддержки.

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ активно отстаивает права пожилых работников в Российской трехсторонней комиссии и Госдуме. Статья опирается на официальную статистику 2024–2025 годов, экспертные оценки и позицию председателя СОЦПРОФ Сергея Вострецова.

Несмотря на рекордный дефицит кадров (по данным Минтруда и Высшей школы экономики, в 2024–2025 годах нехватка рабочих рук превышает 2,4 млн вакансий, с прогнозом роста до 2,5 млн к концу 2025 года), отказы в трудоустройстве из-за возраста остаются барьером. Исследование HeadHunter за I квартал 2025 года показывает, что 32% работодателей по-прежнему избегают найма пенсионеров, ссылаясь на «риск текучести» и «недостаток цифровых навыков». Формально Трудовой кодекс РФ (статья третья) запрещает дискриминацию по возрасту, но на практике около 65% предпенсионеров (55–60 лет) получают отказы на собеседованиях без объяснений — эта тенденция сохраняется с 2024 года. Росстат в отчете за январь–июнь 2025 года фиксирует: доля работающих пенсионеров выросла до 20% (8,2 млн из 41,17 млн пенсионеров) благодаря отраслевому восстановлению и возобновлению индексации пенсий. Однако уровень безработицы среди предпенсионеров остается высоким — 4,8% (около 145 тысяч человек). Минтруд отмечает: в условиях цифровизации 40% вакансий требуют навыков, которых у пожилых нет, без учета их опыта. 28% работают по срочным контрактам, лишаясь отпусков и больничных. Индексация пенсий на 9,5% (с 1 января 2025 года, по фактической инфляции 2024 года) повысила среднюю выплату до 23,5 тысячи рублей (с 21,5 тысячи рублей в 2024 году), но инфляция (около 8%) частично съедает рост.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов прокомментировал актуальную ситуацию: «В 2024–2025 годах мы видим трагический парадокс российского рынка труда: 2,4 миллиона вакансий пустуют, а 145 тысяч предпенсионеров месяцами ищут работу — и получают отказы только из-за паспортной даты. СОЦПРОФ называет это национальным позором: опытные инженеры Челябинского завода, учителя из Иваново, медсестры из Пскова выбрасываются на обочину, пока мигранты и претенденты помоложе без опыта занимают их места. По Росстату, 8,2 миллиона пенсионеров работают, но каждый третий — за копейки, без отпусков и больничных, в «серых» схемах. Мы требуем: квоты 10% на всех предприятиях, увеличить штрафы за каждый отказ, налоговые вычеты 20% для компаний, нанимающих пожилых. К 2030 году 30% россиян будут старше 60 — пора строить экономику опыта, а не стереотипов. СОЦПРОФ неоднократно выступал с требованием - «Равный труд — равная оплата». Поддержка пожилых — ключ к устойчивой экономике, где поколения сотрудничают, а не конкурируют».