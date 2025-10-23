Псковcкая обл.
Общество

Мастер-класс по посадке деревьев проведут в псковском сквере «Соколинка»

23.10.2025 12:02|ПсковКомментариев: 0

Мастер-класс по посадке деревьев пройдет в сквере «Соколинка» в Пскове 25 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской Думе. Приглашаются жители округа №12. Начало в 12:00, форма одежды рабочая.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Участники мероприятия узнают, как посадить саженец, чтобы он прижился, и сами будут сажать растения.

«Саженцы для мастер-класса предоставляет представитель подрядной организации за свой счет. Это подарок нашему округу сверх того, что закуплено в рамках контракта», — рассказал депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков. 

Пресс-портрет
Стороненков Григорий Иванович ​​​​​​​Депутат Псковской городской Думы по округу №12, гендиректор группы предприятий ООО «Псковтехгаз»
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
