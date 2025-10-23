Общество

Комету Lemmon запечатлели над гдовским озером Засушенье

Несмотря на неоднозначный прогноз погоды и облачность, псковскому астроному-любителю Сергею Попову удалось поймать в кадр комету С/2025 А6 (Lemmon). Он поделился фотографией в группе «АстроПсков» в сети «ВКонтакте».

Фото: Сергей Попов

«Она уже видна глазом и даже с хвостом (правда, как мутное пятнышко)», — отметил Сергей Попов в посте. Он также добавил, что «в бинокль всё выглядит ещё лучше».

Место наблюдения — озеро Засушенье в Гдовском районе. Снимок был сделан с использованием 135 мм объектива: панорама, 10 секунд экспозиции, ISO 640, диафрагма f/2.

Отмечается, что за небесным явлением следить можно будет 26-27 октября и наблюдать рост яркости кометы при условии хорошей погоды.

Период обращения C/2025 A6 (Lemmon) составляет 1350 лет. Следовательно, в прошлый раз она пролетала близко к Земле в VII веке.