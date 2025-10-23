Общество

Минпросвещения опровергло появление ЕГЭ по «Духовно-нравственной культуре России»

Минпросвещения не планирует вводить отдельный единый госэкзамен по предмету «Духовно-нравственная культура России», сообщили журналистам в министерстве.

Ранее 23 октября глава ведомства Сергей Кравцов на форуме учителей истории и обществознания заявил, что предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в перечень для сдачи ЕГЭ.

«Изучение "Духовно-нравственной культуры России" будет способствовать формированию у выпускников целостной картины мира и более глубокому пониманию тех процессов и явлений, которые проверяются на ЕГЭ по гуманитарным предметам. При этом введение отдельного выпускного экзамена в форме ЕГЭ по данному курсу не планируется», - разъяснили в министерстве.

По словам чиновников, знания и компетенции, полученные школьниками в рамках курса, носят метапредметный характер, они будут органично востребованы и получат развитие в рамках «Истории», «Обществознания» и «Литературы», пишет «Интерфакс».