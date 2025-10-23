Общество

Где попробовать тост бриошь и идеальный завтрак с видом на город

Начинать утро вкусно - уже половина удачного дня. В ресторане «СтругановЪ» знают, как превратить обычный завтрак в маленький праздник вкуса: аромат свежесваренного кофе, мягкий свет, вид на город и блюда, приготовленные по особым рецептам.

Здесь завтраки подаются с 10:00 до 14:00, в то самое время, когда город начинает жить своей жизнью, а в зале царит спокойствие и размеренность. Атмосфера располагает к неторопливому началу дня: будь то деловое утро, встреча с друзьями или время для себя.

Гостям предлагают разнообразное меню завтраков, в котором классика сочетается с оригинальными акцентами. Среди любимых позиций тост бриошь с лососем или с креветкой, где мягкая булочка, яйцо пашот и нежный соус создают идеальное сочетание текстур и вкусов. Для тех, кто предпочитает что-то традиционное - сырники со сметаной, английский завтрак или блины с говяжьим языком и грибным соусом.

А если утро хочется начать легко - подойдут рисовая или овсяная каша с гранолой и орехами, а также скрембл с миксом салата и вяленым мясом. Завершить завтрак можно десертом: медовиком, наполеоном или чизкейком «Сан Себастьян» с ягодным конфитюром.

«СтругановЪ» - это место, где утро начинается спокойно, со вкусом и без спешки. Где хочется задержаться подольше, наслаждаясь видом, любимым кофе и гармонией момента.

Завтраки в ресторане «СтругановЪ» с 10:00 до 14:00.

Адрес: г. Псков, Красноармейская наб., д. 16 А.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjc6GHrf