Общество

Российские АЗС предлагают проверить на качество топлива

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой организовать проверки АЗС на качество реализуемого топлива.

«По данным участников рынка и по обращениям автомобилистов в Национальный автомобильный союз, на заправках появляется топливо, не соответствующее требованиям законодательства. Образуются нелегальные АЗС, мобильные заправочные комплексы, реализующие разные виды моторного топлива без использования сертифицированного оборудования, с недоливом», — говорится в письме НАС.

Глава Росстандарта Антон Шалаев сообщил в интервью «Известиям», что еще в 2023 году правительство ввело мораторий на проверки бизнеса, он действует до 2030-го как одна из мер поддержки бизнеса. Контрольно-надзорные мероприятия по отношению к заправкам проводятся лишь в отдельных регионах по предписаниям Генпрокуратуры. Наиболее частыми из нарушений глава агентства называл превышение массовой доли серы и температуры вспышки в открытом тигле.

Как указано в письме НАС, сейчас фактически утрачен оперативный контроль за качеством топлива, что «может привести к массовым проблемам автовладельцев, потерям из-за недолива, аварийным ситуациям из-за несоблюдения правил безопасности».